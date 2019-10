Chile exige explicación de Bolivia por 'fuerte militar'

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, pidió explicaciones a Bolivia por la base militar que supuestamente existe un kilómetro y medio de la frontera, cerca del manantial del Silala, en el departamento de Potosí. Volvió a negar que haya una dependencia de sus Fuerzas Armadas en su territorio.



"No es efectivo que exista una instalación militar o una base militar en la zona del río Silala, como ha alegado el Gobierno Boliviano, lo que sí hay es una base boliviana a un kilómetro y medio de la frontera, así que las explicaciones las esperamos", dijo el jefe de la diplomacia de la vecina nación, según radio "Cooperativa".



En la víspera el embajador en misión especial de Chile, Gabriel Gaspar, afirmó que Bolivia tiene un "fuerte militar" en cercanías al afluente, por el cual se anticipa una demanda ante La Haya. El ministro de Defensa bolivianos, Reymi Ferreira, se encargó de negar tal extremo y explicó que se trata de un puesto de control fronterizo.



"Esto afecta a la seguridad no solo de Bolivia sino, es una amenaza a la seguridad continental (...) En una unidad militar acorazada, hay incluso un lanza misiles. Nos parece asimétrico el pretender luchar contra el contrabando con eso", señaló ayer la autoridad nacional, en referencia a la instalación que montó el vecino país.



La nueva polémica entre ambas naciones surge por la base militar de Cariquima, en Iquique, que está a 15 kilómetros del territorio boliviano y que cuenta con armamento de grueso calibre. El presidente Evo Morales realizó la denuncia internacional.



Ferreira anticipó ayer que Bolivia realizará una representación oficial ante Unsur por dicha acción que se constituye en un "riesgo y amenaza", según explicó. "No es un buen mensaje, en un momento en el que se ha planteado recurrir a un organismo internacional de justicia para defender las aguas del Silala", señaló.