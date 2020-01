Mike Watt: continúa en las rutas del punk

Mike Watt da esta entrevista desde San Pedro, un pueblo de California al que se refiere como ‘Pidro’, y donde en 1980 nació Minutemen, una banda que formó junto a su amigo D. Boon y con George Hurley.



Watt tocaba el bajo, Boon la guitarra y cantaba. A Hurley lo reclutaron para la batería. Minutemen fue una banda pequeña surgida en la escena hardcore estadounidense, sacó discos como el What make a man starts a fire o el imprescindible Double nickels of the dime (puesto N.º 413 entre los 500 mejores discos de la historia de la Rolling Stone).



La banda se acabó con la muerte de D. Boon en 1985, pero ese pequeño gran legado de discos y canciones sigue vigente, así como Mike Watt sigue siendo un monstruo del bajo, con participaciones en una infinidad de proyectos musicales, desde bandas propias como Firehose o Dos, a invitaciones para tocar con la mítica The Stooges.

Historias

En 2001, el periodista Michael Azerrad publicó el libro Our band could be your life: Scenes from the american indie underground, 1981–1991 (Nuestra banda puede ser tu vida: Escenas del indie underground estadounidense) que cuenta la historia de grupos como Black Flag, Beat Happening y, claro, Minutemen. De hecho, el título surge de una canción del trío californiano, escrita por Watt e intervenida por Boon: History lesson Part II (el punk rock cambió nuestras vidas, dice uno de los versos).

“Creo que lo básico de esta canción es que estoy hablando sobre la gente, los viejos tiempos”, explica Watt, de 59 años.



“Lo que estaba tratando de reflejar era que este movimiento -que D. Boon y yo tomamos como algo muy personal al estar en él-, era muy abierto. El punk no fue un estado de la música, fue un estado de la mente. Quería que la gente se envolviera más en él y no solo fuera un espectador, quería que contribuyera”, continúa.



La música de History Lesson Part II está inspirada en el tema Here she comes now, de la Velvet Underground.

Minutemen, seguidores de la filosofía del Do it yourself (hacelo vos mismo) del hardcore, tenían otra regla de vida: We jam econo (algo así como ‘tocamos con poco presupuesto’).

“Lo que queríamos decir era que tratés de hacer lo máximo que podás con lo que tenés.

Si solo tenés un poco de dinero aún podés hacerlo trabajar, nomás no tratés de ser un rockstar. Tocá tu música fuerte, tocá con tus amigos, andá a otras ciudades, hacé tocadas. ¿Tenés poco equipo? ¿Y qué?¿No tenés vehículo? ¿Y qué? Intentá. No te dés por vencido solo por el dinero. De eso se trata la filosofía We jam econo”, dice Watt.



En noviembre del año pasado Watt lanzó el álbum Ring Spiel Tour ‘95, que reproduce el concierto que dio en 1995 para promocionar su primer disco como solista: Ball-hog or tugboat?. En el concierto, Watt estuvo acompañado de muchos amigos, entre ellos Henry Rollins, Flea, Thurston Moore, J Mascis, Adam Horovitz, Mike D, Frank Black, Evan Dando, Pat Smear, Dave Grohl y Eddie Vedder.



La propia grabación de Ball-hog or tugboat? ya había tenido la participación de más de 40 músicos. “Yo estaba en el bajo, y era una especie de ‘comandante’. Ese era el experimento, esa fue la idea del disco, yo era el bajista, y cualquiera podía cantar y tocar la batería o la guitarra”.



Cuando hacía planes del concierto para promocionar el disco, Watt recibió una llamada de Dave Grohl, que iniciaba una nueva etapa después de Nirvana. “Dave Grohl me dice ‘hey, tengo este nuevo proyecto, grabé un disco y ahora estoy con mi banda haciendo algunas giras, se llama Foo Fighters. Así que ¿Por qué no me dejás que abramos para vos?’”, cuenta Watt. “Estaba un poco asustado, pensé que el Ball-hog or tugboat? solo iba ser un disco. No había forma de hacer un tour con 45 tipos”, dice entre risas.

Nuevos tiempos

Watt reflexiona sobre los nuevos movimientos musicales y acepta que quizás es muy difícil que hoy aparezcan otros como el hardcore o el grunge. Cree que con el Internet cada uno conoce la receta de los otros. Las escenas ya no se cocinan tan lentamente como antes. Y ahí recuerda la importancia que tenían los fanzines. “Los fanzines eran una especie de versión de Internet, aunquen no realmente, porque los fanzines requerían más pasión para hacerlo. En Internet vos solamente prendés la máquina. Con los fanzines vos de verdad tenías que trabajar, vos realmente tenías que amar tu escena, amar sobre lo que escribías”.



A pesar de todos estos cambios en la música y lo que lo rodea, Watt dice no sentir nostalgia por los viejos tiempos. “Hay una canción que escribí en el Ballhog or tugboat? que se llama Against the 70 (contra los años 70). Aunque no era sobre los 70, sino sobre el show Happy Days, en el que hablaban de los 50 en los 70, ahí vendían viejos recuerdos a otras generaciones.

Creo que eso es muy peligroso porque es sobre la realidad, te enseña que la gente solo recuerda las mejores partes. Siempre hay malas partes en los recuerdos también, claro que uno no quiere recordarlas. La gente puede aprovecharse de esto, gente que vende cosas, los políticos. Nosotros lo llamamos sentimentalismo, nostalgia. Así que es bueno conocer el pasado, pero el pasado debe estar conectado de alguna manera con el presente, porque si no podés ser manipulado”.



Minutemen tiene una canción titulada Bob Dylan wrote propaganda songs, autoría de Watt. “Dylan es el tipo que me inspiró a usar palabras para expresarme. Fue importante para mí porque me dio la confianza para tratar de escuchar mi propia voz”; Watt recuerda cómo la banda Black Flag les enseñó el camino para llevar su música a otras ciudades y cómo admiraban a Pat Smear: “Él estaba en The Germs, con D. Boon fuímos a verlo a Hollywood antes de hacer Minutemen”; o de cómo prefiere al Nirvana de los 80 que al de los 90. “Ese fue su periodo más interesante”, dice Watt.



Y a pesar de los años sigue amando las rutas, tocar para la gente. “Incluso cuando toco de nuevo en la misma ciudad, siempre es diferente. Es bueno dejar tu lugar e ir a ver otra gente. Siempre hay alguien que te enseña algo. Soy muy suertudo con esto”, finaliza Watt