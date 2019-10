Castro: "Si el papa sigue así volveré a rezar"

El presidente de Cuba, Raúl Castro, no ocultó su simpatía por el papa Francisco e incluso afirmó que sus acciones le están haciendo pensar en su retorno a la iglesia católica, así lo dijo el mandatario este domingo tras reunirse con el pontífice en el Vaticano.



"Yo me leo todos los discursos del Papa. Si continúa hablando así, les aseguro que volveré a rezar y regresaré a la Iglesia. Y no lo digo en broma", dijo Castro a periodistas en Roma.



Castro prometió que asistirá "a todas las misas" que el papa celebre en Cuba en su próxima visita en el mes de septiembre.



El presidente cubano además le expresó su agradecimiento al pontífice por haber mediado en el histórico acercamiento de su país con los Estados Unidos.



"Le agradecí al papa sus gestiones en la tratativa por la normalización con Cuba y Estados Unidos", dijo Castro.



El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, señaló que la reunión tuvo lugar en un "ambiente de cordialidad y familiaridad".



El encuentro duró 55 minutos y tuvo lugar en un pequeño salón contiguo al Aula Pablo VI, donde se llevan a cabo las grandes reuniones en el Vaticano.