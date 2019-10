Matan a un hombre en tiroteo en canal Isuto

En circunstancias aún no esclarecidas fue baleado un hombre de 27 identificado como Valfredo Filho Silva Nunez, de nacionalidad brasileña, que se encontraba en inmediaciones del canal Isuto, entre el segundo y tercer anillo. Pese a que fue llevado a la clínica Kamiya perdió la vida.



La víctima recibió dos impactos de bala (al principio se informó de ocho), en el pecho y en la espalda, donde se encontraron dos orificios de entrada, uno en el tórax anterior y otro en el tórax posterior, zona escapular derecha, informaron paramédicos de la clínica Kamiya a la Red Uno.



La causa de la muerte fue por un shock hipovolémico, provocado por la perforación del pulmón, hecho que debe confirmar la autopsia de ley, señalaron las fuentes médicas citadas.



En la zona en la que fue tiroteada la víctima también se produjo un accidente de tránsito. Hay un hombre no identificado que se encuentra en calidad de arrestado y que, según la madre del mismo, es propietario de uno de los motorizados involucrados en el choque.



El comandante de la Policía, coronel Sabino Guzmán, se hizo presente a la escena del crimen. Dijo que han allanado un departamento del condominio en donde han recolectado elementos que permitirá esclarecer los móviles del hecho.



Presunto sicario



Versiones no oficiales de testigos del lugar afirman que un sujeto cuando se disponía a abandonar el condominio es interceptado por el presunto sicario que empezó a descargar su arma contra el motorizado. En el afán de eludir los disparos, el conductor del vehículo intenta escapar de la escena retrocediendo y en ese instante se da el accidente de tránsito.



“El presunto sicario se quedó sin balas y desde el condominio salió otra persona, presuntamente el guardaespaldas del sujeto que intentó escapar en el auto blanco, y disparó en ocho oportunidades contra el supuesto matón”, dijo un testigo del hecho que prefirió no desvelar su identidad.



