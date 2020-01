Este viernes sale a la venta el iPhone 7

El iPhone 7, la última versión del teléfono inteligente de Apple, llegará este viernes a las tiendas y la expectación ha provocado que, en el periodo de reservas previas a través de internet, se agotaran las existencias de algunos de sus modelos.



A través de un comunicado, Apple informó que el iPhone 7 Plus, el modelo de lujo y más avanzado de su nuevo dispositivo, y el iPhone 7 en color negro azabache "no estarán disponibles para los clientes" mañana en los establecimientos porque sus existencias iniciales se agotaron por las reservas hechas en la web oficial.



Sí habrá, en cambio, "cantidades limitadas" en los colores dorado, rosa dorado, plata y negro del iPhone 7, que entre sus novedades incluye una cámara con capacidades más profesionales, más tiempo de batería, resistencia al agua y la desaparición de la entrada clásica de sonido para auriculares.



"Los clientes pueden continuar encargando todos los modelos en todos los colores en apple.com. Agradecemos sinceramente la paciencia de nuestros clientes mientras trabajamos para que, lo más rápidamente posible, el nuevo iPhone esté en las manos de todo aquel que quiera uno", añadió el gigante tecnológico en su nota.



Se trata del primer indicio de la acogida comercial del dispositivo, ya que Apple comunicó esta semana que, a diferencia de otros años, no detallaría cuantitativamente las reservas que ha recibido antes del lanzamiento comercial de su nuevo producto.



La compañía argumentó que, en esta ocasión, "las ventas iniciales del iPhone 7 se regirán por las provisiones y no por la demanda", por lo que decidieron que los datos de reservas ya no son "representativos" para los inversores y los clientes.



De cualquier manera, la noticia de que se agotaron las existencias de algunos modelos del iPhone 7 animó a las acciones de Apple, que hoy rozan los 115 dólares, su récord en lo que va de año.



El iPhone 7, que fue presentado el pasado 7 de septiembre por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, llegará mañana a los establecimientos de más de 25 países y en las redes sociales ya circulan imágenes de personas haciendo fila y acampando durante horas para poder adquirir su teléfono.



¿Cómo es el nuevo iPhone?



La nueva generación de iPhone suprime el puerto jack, el que ofrecía la conexión de auriculares y micrófonos con cable, una novedad que, según Apple, permitió desarrollar un terminal resistente al agua (durante 30 minutos como máximo y a una profundidad de 1 metro) y con más batería.



Además, el iPhone 7 incluye una cámara de 12 megapíxeles, con un conjunto de lentes para obtener imágenes de gran calidad en bajas condiciones de luz, mientras que el modelo Plus cuenta con dos cámaras con diferentes lentes (gran angular y teleobjetivo), que permiten emular la calidad de las cámaras tradicionales, utilizar un zoom óptico así como otros efectos profesionales.



Dependiendo del país, los precios del iPhone 7 oscilarán entre los 649 y los 849 dólares y los del 7 Plus, entre los 769 y los 969 dólares.



El aterrizaje del iPhone 7 llega en un momento sensible para Apple, debido a que sus beneficios cayeron un 27 % durante el tercer trimestre de su año fiscal -finalizado el pasado 25 de junio- hasta los 7.800 millones de dólares, principalmente por el descenso en las ventas de los teléfonos iPhone.



La compañía con sede en Cupertino (California) vendió 40,4 millones de iPhones en el trimestre, comparado con los 47,5 millones del mismo periodo de 2015.