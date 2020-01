Un hombre de 65 años es la sexta muerte por influenza

Un hombre de 65 años de edad, con enfermedad de base renal crónica, se convirtió en la cuarta muerte con influenza en lo que va del año en el departamento de Santa Cruz. Así lo confirmó el director del Servicio Departamental de Salud, Joaquín Monasterio.



Este hombre llegó al hospital San Juan de Dios después de dos semanas de evolución de la enfermedad. El paciente estuvo en emergencia y se mantuvo en terapia intensiva, pero finalmente no resistió por problemas del corazón y por una septicemia grave que padeció.



La autoridad sanitaria pidió a la población considerada grupo de riesgo, como son los niños menores de dos años, mayores de 60 años, embarazadas, los que tienen alguna enfermedad de base (enfermos renales, cardiacos y otros), que acuda a vacunarse. Esta advertencia la hicieron las autoridades a raíz de que el último fallecido con influenza A H3N2 no estaba vacunado.



Las otras víctimas de la influenza son personas de 90, 62, 57, 45 y 14 años de edad. Solo el hombre de 45 años, fumador crónico y con problemas de alcoholismo, que se convirtió en la tercera víctima mortal, fue por influenza tipo B, las demás han sido por la A H3N2.



Monasterio recordó que el año pasado se registraron 25 fallecidos con influenza en el país, por lo que pide ahora tomar medidas preventivas para evitar estos desenlaces fatales.

El Servicio Departamental de Salud confirmó que hasta la fecha se han registrado 1.536 casos sospechosos con influenza y se han confirmado 467 de A H3N2, uno de A H1N1 y 109 de tipo B.

Poca afluencia

El director del Sedes remarcó que no se justifica la inasistencia de las personas a los centros de vacunación contra la influenza, porque la vacuna es gratuita. “Deben ir a los centros de salud donde tenemos las vacunas, esta es una protección para que no sufran complicación con sus problemas que ya tienen anticipadamente”, indicó, previendo que se aproximan días de intenso frío que favorecen al brote de esta enfermedad.



El responsable de Epidemiologías del Sedes, Roberto Tórrez, remarcó que la vacunación es para todas las personas que estén dentro del grupo de riesgo. “Hay baja afluencia en los centros de salud, la gente no está creyendo en esto, como siempre esperan que ocurra algo más grave para recién ir a vacunarse”, cuestionó.

Además, recordó que hay que cumplir con los filtros que son necesarios para esta enfermedad, que son el lavado de las manos, usar alcohol en gel en diferentes ambientes, usar barbijos cuando está con resfrío, toser y cuando estornude o tenga tos que lo haga dirigido hacia su brazo y codo, o protegiéndose con pañuelos de papel para no diseminar virus. Si está resfriado debe aislarse y es mejor no acudir a lugares concurridos.



También debe evitar el contacto directo con personas que estén enfermas. En caso de estar con gripe, permanecer en el hogar. Debe limpiar y desinfectar las superficies físicas de contacto más comunes en el hogar, en el trabajo o en la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo. Duerma bien, manténgase activo físicamente, controle su estrés, beba mucho líquido y coma alimentos nutritivos.



Es importante que los establecimientos educativos tomen medidas, por lo que se recomienda que si un niño está resfriado no debe asistir a clases, pero sí a un centro de salud para que reciba tratamiento.

Tórrez resaltó que la epidemia de A H3N2 terminó y que el fallecimiento que se da en este momento es un caso aislado, aunque aclaró que la influenza no desaparece, siempre está presente todo el año, solo que hay épocas de brotes y epidemias.