Evo anuncia "nuevas sorpresas" en hallazgo de campos gasíferos

El presidente Evo Morales participó este martes en la inauguración del nuevo reservorio de gas en el megacampo Margarita-Huacaya que permitirá aumentar la producción de gas en esta área hasta alcanzar los 18 millones de metros cúbicos diarios.



Antes de comenzar su discurso, el presidente pidió un minuto de silencio en memoria del fallecido presidente de YPFB, Carlos Villegas, y recordó que se entrega un nuevo reservorio de gas cuando se cumple un mes de su fallecimiento.



El presidente adelantó que este es uno de los primeros resultados que se tendrá de los trabajos que se vienen desarrollando tanto en Margarita como en otros departamentos que no son productores tradicionales de gas y petróleo y que se vienen más anuncios, por lo que descartó un efecto negativo en la economía por las bajas cotizaciones en el mercado internacional.



“Con esta gran inversión seguirá habiendo nuevas noticias, estamos convencidos que en las siguientes semanas y meses, vendrán nuevas sorpresas y no es como dicen que ahora que está bajando el precio del petróleo no va a haber plata, es falso”, afirmó.



Morales pidió a los representantes de Repsol que participaron en el evento que transmitan a los ejecutivos de la empresa que “las inversiones que realizan siempre están respetadas y garantizadas. Somos respetuosos de nuestros socios”, dijo el mandatario.