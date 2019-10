Candidatura de Vedia al Comité genera polémica

Las elecciones para renovar el directorio del Comité pro Santa Cruz están previstas para el 7 de febrero y la candidatura del asambleísta del MAS, Lucio Vedia, genera polémica porque siendo autoridad política aspira a dirigir el ente cívico, figura prohibida por los requisitos.



Vedia explicó que organizaciones de campesinos, gremiales y mototaxistas lo proclamarán como candidato y buscará trabajar para limpiar la imagen de la institución que, a su criterio, solo representa a sectores de poder y empresariales.



“La dirigencia del Comité siempre respondió a intereses muy particulares, a grupos de poder y empresarios. La población no fue tomada en cuenta y sus dirigentes instigaron a la confrontación en 2008”, dijo en una entrevista en el canal Unitel.



Vedia aseguró que cumple con los requisitos para postularse al Comité, sin embargo uno de los requisitos es no ser autoridad política. “Quiero aclarar que nací en Santa Cruz, soy de Yapacaní. Queremos un Comité que trabaje por el pueblo en temas como seguridad ciudadana y aseo urbano”, dijo.



Los expresidentes del Comité pro Santa Cruz, Freddy Terrazas y Germán Antelo, afirmaron por separado que los estatutos no permiten que las personas que están en un puesto político postulen para presidir el ente cívico y que la candidatura de Vedia posiblemente tenga algún trasfondo político.



“De repente hay alguna intencionalidad como crear un comité paralelo o simplemente una distracción”, dijo Terrazas en una entrevista en el canal Unitel.



Antelo dijo que si una persona ya está en el ámbito político no debería postularse a dirigir el Comité.



Reglas y candidaturas



El presidente de la Junta Electoral del Comité pro Santa Cruz, Mario Orlando Parada, explicó que las candidaturas deben ser postuladas por cualquiera de los 24 sectores que conforman la institución. Parada indicó que de momento solo conoce la candidatura de Róger Montenegro, que va acompañado de Fernando Camacho y Luis Cuéllar a los cargos de vicepresidentes.



Parada explicó que los requisitos para postular a presidente son: no pertenecer a un partido político, tampoco ser autoridad política, ser cruceño de nacimiento, tener domicilio permanente por más de 10 años en la ciudad y no tener sentencia ejecutoriada.