Confusión sobre el retiro del emperador Akihito

La Agencia de la Casa Imperial de Japón negó este jueves, para confusión de la opinión pública nipona, las informaciones publicadas el miércoles sobre la intención del emperador Akihito de abdicar "en los próximos años" debido a su avanzada edad.



El gran chambelán de la institución, Noriyuki Kazaoka, aseguró hoy que el regente no ha comentado ningún plan semejante amparándose en el estricto rol que la Carta Magna nipona le otorga a la figura del emperador.



"El emperador no puede comentar nada sobre el sistema (administrativo) y la política de Japón de acuerdo a la Constitución. Él tendrá sus propias ideas, pero no es adecuado que yo comente ni especule sobre lo que él piensa", explicó en una rueda de prensa recogida por los medios locales.

"Sé que hay noticias publicadas sobre esto, pero no es verdad.



Akihito siempre se ha abstenido de comentar asuntos así al ser consciente de su posición constitucional", insistió por su parte el vicechambelán, Shinichiro Yamamoto.



Ayer, la radiotelevisión pública NHK informó, citando fuentes de la propia Agencia de la Casa Imperial, que Akihito, de 82 años, tiene previsto abdicar "en los próximos años" y legar a su hijo, Naruhito, el Trono del Crisantemo.



Poco después la Agencia, organismo que pese a depender del oficialmente del Gobierno tiene un carácter muy autónomo y ha sido criticado por defender un modelo monárquico retrógrado y alejado del pueblo, negó la veracidad de estas informaciones.



La Ley de Sucesión en vigor en Japón no contempla el supuesto de la abdicación, por lo que sería necesaria su revisión para especificar que el cargo recaiga en Naruhito, de 56 años, tras la renuncia de su padre.

En todo caso, los medios y gran parte de la opinión pública japonesa dan por verídica la información publicada y ven con confusión la insistencia de las autoridades por obviar o negar el supuesto.



El propio primer ministro nipón, Shinzo Abe, también contribuyó hoy a añadir más opacidad al asunto.

"Sé que existen informaciones al respecto y me gustaría abstenerme de hacer comentarios al respecto dada la naturaleza del asunto", explicó en rueda de prensa el jefe de Gobierno.