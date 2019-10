Enatex: fabriles levantan la huelga de hambre

La federación de fabriles de La Paz decidió levantar la huelga de hambre que duró 65 días y analizan la propuesta que entregó el Gobierno al sector para poner fin al conflicto con los trabajadores, a raíz del cierre de la Empresa Nacional Textil (Enatex).



El sector lamentó que la Central Obrera Boliviana (COB) no haya determinado una huelga general indefinida como estaba previsto para sostener la presión al Gobierno y lograr la reincorporación de 180 fabriles, que aún no cobraron sus finiquitos.



“En base al informe del ampliado de la COB, los trabajadores hemos decidido levantar la huelga de hambre. No podemos seguir arriesgando la salud. No se descartan otras medidas a futuro, Pero consideramos la propuesta que ha hecho el gobierno y lo que queremos es que se nos explique en detalle”, dijo René Ticona, ejecutivo de los fabriles.



Los fabriles que exigieron a las organizaciones afiliadas a la COB, medidas para revertir el Decreto Supremo 2765 que cerró el 14 de mayo la empresa estatal Enatex, lamentaron la falta de solidaridad de sectores como los maestros urbanos, originarios, campesinos, interculturales, petroleros, mineros, constructores, entre otros, que evitaron que el ente matriz de los trabajadores tomara medidas más radicales el pasado lunes.



El dirigente de la COB, Vitaliano Mamani, dijo que en una próxima reunión ampliada del sector, se sancionará a las organizaciones que no acataron los paros de 24, 48 y 72 horas.



Propuesta del Gobierno

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, envió una misiva a los trabajadores donde propone la incorporación inmediata a una fuente laboral, en el marco de la Ley General de Trabajo, al número que sea necesario de trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.



También plantea disponer de espacios de trabajo en el marco del programa de inserción laboral; facilitar para que los trabajadores accedan a créditos; ubicar a trabajadores en proyectos del Gobierno; acceso a vivienda social; y la incorporación gradual a trabajadores exEnatex a Senatex en la medida que ésta se encuentre fortalecida.