China prohíbe a mujeres casarse con extranjeros

Tras décadas de la política de "un hijo por pareja", China ahora tiene una nueva polémica norma: las mujeres nacidas en este país no podrán contraer matrimonio con extranjeros desde 2018.



La Ley, cuya legalidad ya fue aprobada por la Corte Suprema Popular de China, se justifica por al desequilibrio de género que enfrenta el país: por cada niña menor de 18 años hay tres varones en el mismo grupo de edad. Según las autoridades no puede permitirse que un extranjero se case con una mujer, habiendo cada vez menos de ellas.



"Tenemos que garantizar que haya suficientes mujeres chinas disponibles para el matrimonio; de lo contrario existe una alta probabilidad de aumento de los niveles de violación y otras formas de abuso", señalan los promotores de la Ley, según la agencia Sptunik.



Esta semana, un pequeño grupo de activistas de los derechos civiles protestó por lo que consideran que es una norma sexista, ya que los hombres no tendrán restricciones para casarse.



Justo esta semana se conoció un reportaje de Usa Today en el que se refleja los esfuerzos que hacen los chinos para lograr contraer matrimonio: las propuestas van desde coches de lujo, ramos de 999 rosas chinas e incluso corazones formados por una centena de nuevos teléfonos iPhone.



Uno de estos casos fue el de un hombre de la provincia de Yichang que saltó de un paracaídas en el que iba la frase ¡Cásate conmigo! y que terminó sufriendo un accidente al caer entre los árboles. Pese al esfuerzo el joven fue rechazado.



El año pasado, otro joven que organizó un "flash mob" (un baile multitudinario) fue también rechazado por su novia, que le dijo que no a la propuesta matrimonial por considerar que el diamante del anillo era muy pequeño.