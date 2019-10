Perú inicia trámite para extradición de Belaunde

El ministro de Justicia de Perú, Gustavo Adrianzén, informó que ese Gobierno inició el trámite de extradición de Bolivia del ciudadano Martín Belaunde Losssio, acusado de peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en los casos "La Centralita" y "Antalsis".



“Lo que debo informar es que una vez obtenida la resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, ya se dio inicio al trámite administrativo que permitiría que la extradición se ejecute”, declaró el funcionario del Gobierno del presidente Ollanta Humala.



La autoridad añadió que hay que ser cautos y prudentes dentro de este proceso. “Una precipitación podría provocar una nulidad dentro del proceso. Entonces, lo estamos haciendo todo de manera articulada”, dijo, según cita el medio de ese país, Perú 21.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó este lunes la solicitud de extradición a Perú del ciudadano Martín Belaunde Lossio. El próximo 21 de mayo fenece su detención domiciliaria y se espera que el trámite para devolverlo a su país dure al menos 90 días.



Durante la víspera el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió un amparo presentado por su defensa y ratificó la decisión de sacarlo del país. Sus abogados anticiparon demandas internacionales por la vulneración de los derechos de su defendido.



El ministro explicó además que las autoridades peruanas están haciendo “las coordinaciones con el hermano país de Bolivia y en breve habrá noticias sobre este proceso”.



Su ingreso y solicitud de refugio



Belaunde ingresó a Bolivia por Desaguadero y con ayuda de sus amigos el pasado primero de diciembre, según reveló en una entrevista. "Yo me escapé solo; hice mi propia estrategia, me ayudaron algunos amigos y me escapé solo", admitió en su momento.



Al llegar a Bolivia tramitó refugio político ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), instancia que en dos oportunidades desestimó el pedido por no encontrar indicios suficientes sobre la supuesta persecución de la que es víctima.