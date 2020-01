Presión social obliga a la Alcaldía a revisar la fotomulta

De forma sorpresiva, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, anunció anoche que la cuestionada ley N.º 414/2016 referida a la fotomulta será aprobada hoy pero con el nombre de Ley para infractores viales, que había sido criticada por parte de transportistas, juntas vecinales e incluso por la Unidad de Tránsito de la Policía. Por la mañana, en una reunión con los sectores mencionados, los concejales aceptaron derivar la nueva norma a la Comisión de Constitución para que la revise, pero Sosa anunció anoche que la norma será aprobada y que la reglamentación estará a cargo del ejecutivo a través de la secretaría correspondiente.



El Concejo había tomado la decisión después de escuchar al alcalde Percy Fernández, que acudió a la sesión para hablar ante cientos de vecinos y transportistas que llegaron en una ruidosa marcha hasta el centro de la ciudad para pedir la abrogación de la norma.



El burgomaestre dio la razón a los transportistas que objetaron la aplicación de la ley. “Hay una palabrita de más y se llama multa; es obvio, no los felicito pero ellos tienen toda la razón, aquí nadie va a poner una multa por nada que no sea justificado y discutido. Yo me voy a ir contento a los distritos a explicarles que la joda fue la palabra multa”, expresó Percy. Las palabras del alcalde dieron alivio al sector que exige dejar sin efecto la norma, que no entró en vigencia por la falta de reglamentación.

Cuando Sosa fue consultada sobre las multas, sostuvo que “el dinero jamás ha interesado al municipio y que el fin de la norma es brindar seguridad al ciudadano, al vecino”. Agregó que la reglamentación establecerá algunos aspectos y que de ninguna manera se contrapone a las normas de Tránsito.

Las observaciones

Argumentaciones legales sobre la norma se escucharon de ambos lados. El asesor legal de los transportistas, Otto Ritter, explicó que en procesos jurídicos una foto no se considera una prueba sino el indicio de una investigación, además que la norma se sobrepone a la ley Marco de Autonomía y al Código de Tránsito; y que la sanción de fotomulta afectará al dueño del vehículo que deberá pagar la falta que cometa el chofer.



Para Ritter, la fotomulta obligará a que muchos dueños de vehículos registren sus rodados en otros municipios para evadir la multa en caso de que su cobro se haga en el impuesto de la vivienda. Además dijo que esta ley no puede entrar en vigencia porque no hay una instancia municipal donde el transportista pueda apelar por una sanción con la fotomulta.

Justifica la fotomulta

La presidenta del Concejo alegó que el espíritu de la ley es la defensa a la vida, evitar más muertes en accidente de tránsito cometidos por infractores. El asesor jurídico del Concejo, Carlos Camacho, dejó en claro que la ley de la fotomulta es legal porque el Tribunal Constitucional Plurinacional ya se pronunció sobre el artículo 96 de la Ley Marco de Autonomías, cuyo aspecto se refiere a la planificación y desarrollo del transporte urbano.



El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, hizo un mea culpa y dijo que la comuna se aplazó en el tema de transporte al igual que Tránsito.



Aclaró que en la reglamentación se pretende tomar en cuenta los horarios de las infracciones, los casos excepcionales (como pasarse en semáforo en rojo para permitir el paso de una ambulancia) y otros temas.