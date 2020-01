'Mono' Montoya jugará en Warnes

Fernando Navarro Montoya será una de las figuras que participará en la reapertura del estadio Samuel Vaca. El exjugador profesional e ídolo de Boca Juniors llegó a Santa Cruz para participar del show previó al partido entre Sport Boys y Real Potosí (20:00) este lunes en Warnes.

"No es la primera vez que vengo a Santa Cruz. Antes vine a jugar con Boca, pero seguro ahora me encontraré con una ciudad que me sorprenderá", afirmó a su llegada en el Aeropuerto Viru Viru. 'Mono' Montoya afirmó que tras dejar el fútbol estudió para entrenador.

Montoya jugará en el equipo de los amigos del alcalde de Warnes Mario Cronenbold, que enfrentará al conjunto del presiente Evo Morales. El partido será por la reapertura del estadio, que estrenará luminarias, graderías y palco entre otras obras que serán inauguradas la noche de este lunes.