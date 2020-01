Fiscalía cita a declarar a CFK por fraude en obras

La Fiscalía argentina pidió este martes a la Justicia que se llame a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas, informaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.



El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien trabaja conjuntamente con el procurador Ignacio Mahiques, solicitó al juez Julián Ercolini que emita órdenes para que la exmandataria declare por presunta administración infiel y que se indague también a otros 33 acusados.



Además de la ex presidenta, quieren que se cite al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; a Báez y su hijo Martín; a otros funcionarios que dependían de De Vido y a quienes manejaban las obras viales en Santa Cruz, informó EFE.



Para los 33, le pidieron al juez de la causa, Julián Ercolini, la inhibición general de bienes.



Según los fiscales, desde la cúpula del Poder Ejecutivo, primero Néstor y después Cristina Kirchner, idearon y dirigieron un plan criminal para convertir al "amigo presidencial" Lázaro Báez, monotributista y empleado de banco, en un empresario de la construcción, al que le asignaron, a través de funcionarios de su más estrecha confianza, "prácticamente el 80% de las obras viales" de Santa Cruz en forma discrecional, con enormes beneficios y sin controles.



Esas obras, Báez las ejecutó con "el incumplimiento como regla", afirmaron. Sobre la base de una denuncia de la nueva gestión de Vialidad Nacional, sostuvieron, por ejemplo, que de 49 obras adjudicadas al grupo Báez, solo dos se terminaron en el plazo previsto.



Cristina Kirchner ya fue citada y procesada por la justicia federal en la causa del dólar futuro,pero ahora dos fiscales piden su indagatoria por una causa de corrupción, la misma causa donde está bajo investigación el manejo que los Kirchner hicieron de una caja central del Estado, la obra pública, y también su fortuna familiar, según La Nación.



Este pedido de indagatoria es parte de la "megacausa" de la supuesta asociación ilícita que Ercolini tiene contra los Kirchner y su entorno más cercano de funcionarios y presuntos "empresarios amigos" desde hace ocho años. A ese expediente se acumuló además el caso Hotesur.



Los delitos por los que pidieron las indagatorias son "fraude en perjuicio de la administración pública" y "negociaciones incompatibles" con la función pública. Sin perjuicio, dijeron los fiscales, de que con el avance de la causa se descubran delitos más graves.



Será ahora el juez Julián Ercolini quien decida si hace lugar a los pedidos de indagatoria y de inhibiciones de bienes.