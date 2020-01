Dan detención domiciliaria a colombiano Josué Martínez

El juez cautelar Pablo Vargas dictó ayer la libertad con medidas sustitutivas para el ciudadano colombiano José Martínez Loaiza, procesado por instigación al delito y actos hostiles luego haber promovido por las redes sociales al asesinato del presidente de su país, Juan Manuel Santos.

Martínez, que reside en Santa Cruz desde hace ocho años, según su esposa, Ana Torres, recibió las siguientes medidas: detención domiciliaria sin escolta, presentación semanal ante el fiscal Marcelo Delgadillo, arraigo y la prohibición de difundir videos por las redes sociales.

El fiscal Delgadillo solicitó en audiencia al magistrado Vargas la detención domiciliaria del procesado en atención a que mostró el interés de cooperar con la investigación.

Defensa del extranjero

Orlando Reyes, abogado defensor de Martínez, pidió la libertad irrestricta para su cliente a raíz de que supuestamente hubo vicios de nulidad en la investigación policial y del Ministerio Público y, por lo tanto, solicitó la nulidad de los obrados.



El jurista dijo que su defendido se presentó el martes voluntariamente a la Policía para someterse a derecho, dejando su identidad y la dirección de su domicilio. Empero, la fuerza del orden dispuso su aprehensión con una denuncia de oficio del policía asignado al caso.

“En este caso señor juez no hay víctima. El directamente afectado, el presidente Santos, no ha hecho ninguna representación. El policía asignado al caso es el que aparece como afectado. Asimismo, no hay peligro de fuga porque el señor Martínez tiene domicilio, familia y trabajo en Santa Cruz”, alegó Reyes.

El fiscal negó que se le hubieran vulnerados los derechos a Josué y mostró un documento sobre una orden de apremio que cursa en su país contra él por las amenazas al mandatario Santos.

Martínez Loaiza, que admitió haber publicado en su cuenta de YouTube las amenazas al gobernante de su país por estar en desacuerdo con el acuerdo de paz con las FARC, no habló con los medios de comunicación.