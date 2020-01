El MAS busca regularizar interinos en instituciones

Sin ponerse un plazo. La Asamblea Legislativa Pluirinacional (ALP) se fijó la tarea de acabar con los interinatos en las instituciones del Estado, tras iniciar con los procedimientos para elegir al Defensor del Pueblo y Contralor General del Estado.



"Ojalá pudiéramos acabar con todo, vamos a poner todo el empeño, vamos a tratar de que terminando una designación, podamos arrancar con otra, ese es el desafío que nos hemos trazado junto al presidente de nuestra Asamblea, Álvaro García Linera", dijo el titular de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales.



Las presidencias del Banco Central de Bolivia, de la Aduana Nacional, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); además de las presidencias de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de Entidades Financieras (ASFI) y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), son algunos de los cargos que no tienen autoridades titulares.



"Queremos resolver estos interinatos lo antes posible, no quisiera decir hasta tal fecha porque por ahí de pronto no cumplimos, pero la idea es ir regularizando", acotó el representante del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Sin embargo, aclaró "no podemos hacerlo todo junto, no podríamos encomendarle a una misma Comisión que procese simultáneamente dos procesos, porque sería prácticamente generar un colapso y no queremos hacerlo”.