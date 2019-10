25% de empresas no podrán pagar doble aguinaldo

Por los efectos de la crisis de los precios internacionales y los costos laborales que aumentaron en desmedro de las empresas, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) prevé que más del 25% de las entidades privadas asentadas en el país, tendrá problemas en pagar el segundo aguinaldo, ya casi definido para fin de año.



El titular de esa entidad, Fernando Cáceres, explicó que el incremento de los costos laborales en el país ha sido excesivo y le está quitando la competitividad a la empresa boliviana, especialmente a la generación del empleo digno.



Así mismo, indicó que el decreto del doble aguinaldo, partió con un supuesto equivocado de que todas las empresas son iguales, por lo que no hay “igualdad ni equidad” en la norma.



“El año pasado, un 25% de las empresas no pudieron pagar el segundo aguinaldo. Este año, con esta crisis puede ser mayor. Hay que pensarlo con calma”, advirtió. Explicó que no todas las regiones crecen al 4,5% como dice el gobierno y “poner a todos en la misma canasta, no es correcto”.



Sostuvo que hay 4 departamentos que no van a crecer al ritmo que cree el gobierno, como Pando, Beni, Oruro y Potosí. Y existen sectores productivos que tampoco lo van a hacer, como el comercio, la industria manufacturera, servicio y también las pequeñas y micro empresas, que ya han manifestado su imposibilidad de pagar.



Cáceres recordó que la queja ha sido representada varias veces al gobierno, “de manera verbal”, pero que “ha llegado el momento de hacerlo por escrito”. El sector privado espera a tener los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, para hacer su representación ante el Ministerio de Economía.