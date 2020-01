Guerrilla ELN libera a rehén civil en Colombia

La guerrilla ELN, la segunda de Colombia, liberó este jueves a un rehén civil, que fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó el organismo internacional.



"Un civil que estaba en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue entregado hoy al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en zona rural de Saravena. En estos momentos se encuentra de camino a reunirse con su familia", indicó en un comunicado la organización, que no precisó la identidad del cautivo.



Esta es la segunda liberación en una semana de un civil rehén en manos del ELN. La anterior, también en Arauca, ocurrió el 29 de septiembre, cuando los rebeldes entregaron al arrocero Diego José Ulloque al CICR, según informó la misión de paz de la OEA en Colombia.



El ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos anunciaron en marzo un acuerdo para iniciar diálogos formales de paz. Sin embargo, el proceso no se ha instalado porque esta guerrilla sigue secuestrando personas.



Se desconoce el número exacto de rehenes en poder de este grupo, alzado en armas en 1964 por influencia de la revolución cubana, aunque fuentes oficiales estiman que al menos dos personas siguen retenidas por los rebeldes.



El gobierno estima en 1.500 el número de combatientes de esta organización armada.



"Ese tipo de acciones se están dando en parte fruto de conversaciones mutuas de respeto, del deseo de no involucrar a los civiles en el conflicto y de prepararse para una fase pública", dijo a la AFP Víctor de Currea, politólogo experto en el conflicto armado colombiano, que ha escrito libros sobre el ELN.



Una fuente cercana a la guerrilla afirmó a AFP que miembros de la cúpula del ELN y delegados del gobierno mantuvieron reuniones estos días en Caracas "buscando una fórmula" para instalar "pronto" la mesa pública de negociaciones.



"Con buen ánimo nos preparamos para asistir a una próxima reunión con el gobierno. Esperamos poder brindar buenas nuevas", indicó el ELN el martes en su cuenta en Twitter.,

En lo que va de 2016, el CICR ha facilitado la liberación de 13 personas en poder de grupos armados ilegales. Desde 1994, en el marco de estas misiones, 1.600 ciudadanos recuperaron su libertad.



"Agradecemos la confianza y el respeto expresados por las partes en nuestro papel como intermediario neutral en el conflicto armado colombiano y reiteramos nuestra disponibilidad para continuar facilitando este tipo de misiones", indicó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, citado en el comunicado.



La liberación de este civil se da cuatro días después de que los colombianos rechazaran en un plebiscito un acuerdo de paz pactado por el gobierno con las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal y más antigua guerrilla del país, para superar un enfrentamiento interno de más de medio siglo.



Colombia vive un conflicto armado que ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública, con un saldo de unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.