Ronico: “ser divertido es un asunto muy serio para mí”

Ronico se pone serio. Y es que desde mañana asumirá una gran responsabilidad en Unitel al conducir el programa Calle 7 junto a Alejandro Delius. Afirma que está entusiasmado por la confianza que le dio el canal y que es un gran desafío en su carrera, porque se trata de un espacio de alcance nacional.



El reto no es chiste

Con una sobriedad poco habitual señala que su asignación lo tomó por sorpresa y que se lleva bien con el músico paceño. “Lo conocí en Yo me llamo. Lo imité un par de veces y siempre tuvo buenísima onda conmigo. Él disfruta de lo que hago y yo respeto mucho lo que ha logrado en el programa”, afirma.



Sin embargo, anticipa que el que aparecerá en pantalla será el Ronico de siempre, pero no con la libertad con la que improvisa en La Revista. “Será una conducción más serena, me ocuparé de entrevistar a los chicos, de sobrellevar los conflictos, pero es inevitable que aparezca mi chispa”.



Cuando le preguntamos si siempre fue ‘joichi’ responde con una carcajada. “Toda la vida fui el más molestoso y juguetón de mi familia. En el colegio era un ‘pelao’ extrovertido, de ocurrencias, es por eso que pienso que el entretenimiento siempre estuvo en mí, que nací para hacer esto”. Sus palabras quedan suspendidas en el aire. ¿Pero te visualizás haciendo lo mismo por los próximos 10 años?



Y se queda pensando. “Dios me puso donde estoy y lo voy aprovechar hasta que dure. Ser divertido es un asunto muy serio para mí, porque me da de comer, además, lo disfruto mucho”.



Ronico dice que gracias a su ingenio vive confortablemente. “No es ni poca ni mucha plata, pero esperemos que vaya creciendo”, suelta con un guiño y retoma la seriedad. “El día que yo sienta que ya no doy en pantalla, pensaré en dedicarme a la producción. Me he visualizado trabajando detrás de cámara”.



La vida de Ronico

Parece que no puede contener esa astucia que le ha hecho ganar una legión de seguidores de todas las edades y estratos sociales. “Varios muchachos me han pedido que haga videos para pedirle perdón a sus novias o que les mande saludos a sus madres. Una vez un joven se me apegó en la Feria Exposición medio llorando y me abrazó fuerte, me dijo que estaba agradecido conmigo porque su padre se mejoró en el hospital porque yo lo hacía reír.



Eso me marcó mucho. Pero también pasan cosas graciosas como una vez que estábamos con mi novia (Jessica Suárez) en un restaurante y un mozo me entrega una carta de una señorita que acababa de irse. El papel decía que me amaba y que yo era su churro. Me hizo reír, pero a mi novia no le gustó, aunque ella es mi cómplice, porque también le pasan estas cosas. Tiene pretendientes para regalar”.



El periodista introduce una pregunta: bueno, vos estás en pareja con una de las conductoras más bellas de la televisión.



“Es la más bella”, interrumpe. Continúa el redactor: y vos precisamente no tenés las facciones de Brad Pitt, la gente… “La tengo clara. Yo no le debo nada a la belleza. Además, yo valoro la hermosura interna, y creo que Jessica vio eso en mí. Evidentemente entró por los ojos, pero la conocí y me enamoré, porque es una persona muy linda. Tenemos muchas cosas en común”.



Ronico cumplió cinco años de aparecer en la señal de Unitel y se nota su madurez y estabilidad emocional. Un estado de plenitud