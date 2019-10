Prevén mayor producción de soya y caída de maíz en 30%

Mientras que el sector productor cruceño proyecta una mayor producción de soya debido a un incremento en la superficie sembrada en la campaña de verano 2015-2016 en 40.000 hectáreas (ha) adicionales, los maiceros prevén una disminución de su producción en un 30% como efecto del contrabando y el desincentivo de los productores.



El presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Vicente Gutiérrez, reveló que la superficie sembrada disminuyó un 20%, aproximadamente. Explicó que en verano de 2015 se cultivaron 110.000 ha de maíz y que para la actual campaña bajará a unas 85.000 ha.



“Esto se debe a que no hubo políticas de incentivo del Gobierno, al excesivo contrabando que originó la caída de precios, lo cual causó la pérdida de ingresos económicos de gran cantidad de productores”, explicó Gutiérrez y agregó que las pérdidas van desde los $us 18.000 hasta los $us 70.000 por productor.



Recordó que el precio del quintal de maíz estuvo en Bs 30 durante mucho tiempo. “Eso ha desincentivado a que se siembre maíz”, dijo y agregó que muchos migraron a la siembra de girasol, algodón y soya.

Ahora el maíz se cotiza en Bs 52, pero los productores esperan un valor superior a Bs 60 para cubrir sus costos operativos. Para abril esperan obtener las primeras cosechas en la zona norte y este.



Rolando Zabala, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), adelantó que se espera una mayor producción considerando que la superficie de la campaña de verano 2015-2016 es mayor en 40.000 hectáreas respecto a la campaña de verano anterior (2014-2015). “Son 990.000 hectáreas que se han sembrado en el departamento cruceño”, dijo.



El ejecutivo indicó ‘a priori’ que la cosecha de soya ya lleva entre un 7 y 10% de avance, principalmente en los municipios de Pailón y Cuatro Cañadas.



Desde la provincia Obispo Santistevan, el productor Bernardo Yupanqui, indicó que durante los primeros días de abril empezará a cosechar arroz en su propiedad, pero aclaró que las cosechas tempraneras se iniciaron en febrero.



Dijo que en su zona el clima “se está comportando bien”, pero en otros lugares, como San Julián y Cuatro Cañadas, hay una temporada seca, mientras que en Ichilo y Sara se da un exceso de lluvias.



Propuestas ante el Gobierno

Hoy los productores de arroz del norte integrado sostendrán reunión en la localidad de Alonso Fernández para definir las estadísticas de la producción de arroz y otros productos, con el propósito de llevar un planteamiento al Gobierno y así definir precios y compensaciones para su sector.



Desde Anapo indicaron que convocaron a una reunión de directorio para el lunes, en la cual se definirá una posición oficial con respecto al tema de la liberación de la exportación de granos sin restricciones