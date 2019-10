Sugieren romper 'diálogo' y dejar el Pacto de Bogotá

La nueva demanda propuesta por Bolivia contra Chile por el uso indebido e ilegal de las aguas del Silala, ha originado que miembros de la oposición del vecino país comiencen a endurecer sus posiciones y emplacen al Gobierno de Michelle Bachelet a revisar la permanencia chilena en el tratado de Bogotá.



"Mientras Bolivia insista por el camino judicial está claro, si quieren demandas judiciales no puede haber más diálogo. Llegó la hora de retirarnos del Pacto, que nos obliga a estar en la Corte de La Haya", dijo Hernán Larraín, presidente de la Unión Demócrata Independiente, en declaraciones al diario La Tercera.



Misma posición comparte el diputado de RN, José Manuel Edwards, que también es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, quien le "exige" a la cancillería retirarse de dicho pacto.



El planteamiento de ilegalidad que propone el Gobierno boliviano sobre el afluente del Silala, es rechazado en Chile. Incluso el senador de la DC, Patricio Walker, cree que la nueva demanda que confirmó Morales es "un volador de luces tratando de desviar la atención por la derrota política que sufrió en el referendo".



El senador dijo a La Tercera que "la postura jurídica de Chile es solidísima y no hay que equivocarse. Morales solo levanta cortinas de humo".



Este sábado, el presidente Evo Morales, dejó por sentado que las aguas del manantial son nacidas en territorio boliviano por lo que no se debería dar un uso inadecuado. Por tal motivo, anuncio un nuevo juicio en contra de Chile ante la corte internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.