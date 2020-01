Fiscalía cita por e-mail a dos periodistas de CNN

Dos citaciones para declarar el próximo miércoles, fueron emitidas ayer por la Fiscalía, a través de correo electrónico, las dos citaciones fueron remitidas a Fernando del Rincón y para Alexis Ardines Bonaechea, confirmó la fiscal Susana Boyán.



La autoridad dijo que se recurrió a este mecanismo en vista de una primera citación que fracasó, porque los dos funcionarios de la cadena internacional CNN se dieron por no notificados y no acudieron a comparecer dentro de la investigación por la presentación de un menor como hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata.



Conoce más: Enviarán nueva citación a los periodistas de CNN



La citación, según la fiscal Boyán, es en calidad de testigos y deben comparecer el miércoles 10 de agosto. El primer mandatario calificó como "delincuente confeso" al presentador del canal internacional, por no acudir a dar su versión sobre los hechos.



El Ministerio Público intenta la comparecencia de ambos funcionarios pese a las reiteradas declaraciones descalificadoras del Gobierno boliviano, que los considera responsables del delito de trata de personas, al llegar a realizar una entrevista al menor en la ciudad de La Paz.



Lea también: Fiscalía pide informes por periodista de CNN



La primera convocatoria de la Fiscalía fue realizada hace dos semanas, pero no acudieron. "Se les ha enviado por vía de su correo y ellos tienen la obligación de presentarse", explicó la investigadora, que dijo que esperan que aporten datos sobre el caso.