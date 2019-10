Peritos revisaron los cuerpos, el auto y el lugar de la balacera

Una comisión, integrada por cinco funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz, trabajó ayer todo el día en el examen de los cuatro cuerpos de los extranjeros muertos el viernes a manos de la Policía en un presunto enfrentamiento y en la inspección del vehículo de las víctimas y la escena del crimen.



Dicho trabajo fue coordinado con la comisión de fiscales designada para el efecto y con el fiscal de Distrito, Gómer Padilla, además de agentes de la división Escena del Crimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Por la mañana, los expertos visitaron la morgue judicial del hospital de la Pampa de la Isla, donde examinaron los cadáveres de Óscar Andrés Córdova Vásquez, Carlos Eduardo Sanmiguel Martínez (colombianos), Rito Ávila Espinoza (mexicano) y Jesús Alberto Briceño Calderón (venezolano), identidades proporcionadas por la Policía, aunque se afirma que pueden ser falsas.



Luego, los peritos se dirigieron al puesto policial de la radial 17½, donde realizaron un estudio de planimetría al auto Suzuki Celerio, placa 3876-GBI (alquilado en un rent a car), que recibió más de 25 impactos de bala en el parabrisas, en las puertas y en el motor.



Cuando caía la tarde, la comisión se trasladó a la avenida Prolongación Piraí, entre el quinto y sexto anillo, donde el viernes, cerca de las 14:30, ocurrió la balacera. También hicieron mediciones y tomas fotográficas a las posiciones de los vehículos (no los originales) que estuvieron en el tiroteo.



Acumulación de evidencias



El fiscal Padilla dijo que se está haciendo un trabajo prolijo de acumulación de indicios sobre la organización criminal, portación de armas y muerte de las personas, pero que aún no se ha llegado a una conclusión.



“Todo es importante para el enriquecimiento de la investigación. Aquí se indaga una supuesta organización criminal que portaba armas y que supuestamente hizo disparos. Los peritos también han interrogado a algunos policías que estuvieron en el lugar. No quiero dar datos precisos porque estamos en el desarrollo de un trabajo técnico, científico y objetivo para establecer la verdad de los hechos”, expresó Padilla.



La versión policial indica que los extranjeros estaban en actitud sospechosa fuera de un banco, en la av. Grigotá, y que al ver a los policías huyeron y se inició una persecución que acabó a tiros entre ambos bandos en la avenida Piraí. Dicha exposición fue puesta en duda por el defensor del pueblo y por otras autoridades, tras la divulgación de fotos y video donde se ve a los abatidos horas antes con vida en una requisa policial



ROBAN CERCA DE $US 30.000 EN DOS ASALTOS

Alrededor de las 11:00 de ayer, en la avenida Beni, entre el segundo y tercer anillo (calle Los Paltos), dos delincuentes asaltaron a dos personas que iban en un motorizados y los despojaron de $us 20.000.



Juan Carlos Ramos, director de la Felcc, explicó que un poco más temprano las víctimas retiraron $us 40.000 de un bando de la calle Bolívar y abordaron su vehículo para ir a sus oficinas. Los ladrones, al parecer, los siguieron desde la entidad bancaria y los atracaron cerca de llegar a destino. Se salvaron $us 20.000, que uno de los hombres había guardado en la guantera.



A las 15:30 de ayer, en la barraca Antony, situada en inmediaciones del km 6 de la carretera a La Guardia, se registró un asalto a mano armada en el que dos sujetos encapuchados intimidaron a los funcionarios, les quitaron cerca de $us 9.000 en efectivo y celulares, y huyeron.



Ayer, a las 6:00, en el tercer anillo externo, entre las avenidas Canal Cotoca y Virgen de Cotoca (frente a Infocal), un sujeto entró en un lavadero aprovechado que no había nadie y se llevó más de Bs 40.000, indicó Mario Córdova, el dueño, que cree que fue un extrabajador.