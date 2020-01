Bolivia tiene hasta marzo para la réplica sobre mar

Bolivia tiene hasta el 21 de marzo de 2017 para presentar su réplica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el litigio marítimo contra Chile, de acuerdo a plazos que fueron comunicados de forma oficial a los agentes de ambas naciones.



José Miguel Insulza, representante nacional ante esa instancia, sostuvo que "empezó ayer el plazo de seis meses de Bolivia para la réplica y es hasta el 21 de marzo. Entre el 21 de marzo y el 21 de septiembre es la dúplica chilena".



Conoce más: Evo llama a Chile a finalizar lío marítimo y critica a OEA



Agregó que "es lo que de común acuerdo habíamos dicho a la Corte, que era un plazo razonable", tras el encuentro sostenido con el presidente de la CIJ, Ronny Abraham, su par chileno, para coincidir en pedir una nueva ronda de alegatos.



El agente sostuvo igualmente que hasta que Bolivia no entregue la réplica "no debería haber mucho que hacer, salvo dibujar escenarios, imaginar posibles respuestas". En esta parte del proceso, se pide que se den nuevos argumentos.



Lea también: Muñoz dice que Chile espera escenario positivo



En cuanto al discurso pronunciado por Evo Morales en la Asamblea General de la ONU, donde "invitó" a Chile "a poner fin a uno de los conflictos más largos de la historia latinoamericana", Insulza señaló que "Bolivia sigue haciendo cosas que no se deberían hacer".



Hoy Morales aseveró en sue cuenta en Twitter que "faltar el respeto a la Corte Internacional de Justicia es desconocer su competencia en la solución pacífica de controversias". Ayer el Canciller chileno, Heraldo Muñoz, calificó como "falta de respeto" el pronunciamiento boliviano ante la ONU.