Hawkins y Moyes siguen acaparando las ventas

Las escritoras británicas Paula Hawkins y Jojo Moyes se reafirman en las primeras posiciones de las listas de libros de ficción más vendidos en todo el mundo y, salvo en Francia, Italia y Reino Unido, ambas o, al menos, alguna de ellas figuran entre los cuatro autores más solicitados por el público.



La chica del tren, de Hawkins, es la novela más vendida en Colombia, Estados Unidos y México, mientras que Moyes triunfa especialmente en Brasil, con sus novelas románticas Yo antes de ti, Después de ti y La última carta de amor situadas en los tres primeros puestos de las listas locales.



ARGENTINA

Ficción:

1.- "La noche de la Usina" - Eduardo Sacheri (Alfaguara)

2.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Suma de Letras)

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

4.- "El hilo rojo" - Erika Glenda Halvorsen (Sudamericana)



No ficción:

1.- "El cerebro argentino" - Facundo Manes y Mateo Niro (Planeta)

2.- "Usar el cerebro" - Facundo Manes (Planeta)

3.- "Ellas" - Daniel López Rosetti (Planeta)

4.- "Historias inesperadas de la historia argentina" - Daniel

Balmaceda (Sudamericana)

Fuente: Yenny/tematika.com.



BRASIL

Ficción:

1.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

2.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "A última carta de amor" - Jojo Moyes (Intrínseca)

4.- "Todos os contos" - Clarice Lispector (Rocco)



No ficción:

1.- "Lava Jato" - Vladimir Netto (Primeira Pessoa)

2.- "Depois da tempestade" - Ricardo Amorim (Prata)

3.- "O diario de Anne Frank" - Anne Frank (Record)

4.- "A mamae e rock" - Ana Cardoso (Belas Letras)

Fuente: Revista Veja.



COLOMBIA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Penguin Random)

3.- "La viuda" - Fiona Barton (Planeta)

4.- "El libro de los Baltimore" Joel Dicker (Penguin Random)



No ficción:

1.- "Me niego a arrodillarme" - Hernán Mejía (JVK y CIA)

2.- "En honor a la verdad" - Vicky Dávila (Ediciones B)

3.- "Cárcel o exilio" - Plinio Apuleyo (Planeta)

4.- "Hábitos de ricos" - Juan Diego Gómez (Planeta)

Fuente: Librería Nacional.



ESPAÑA

Ficción:

1.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds (Frida)

2.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes (Punto de lectura)

3.- "Casi sin querer" - Defreds (Frida)

4.- "Se prohíbe mantener afectos desmedidos en la puerta de la

pensión" - Mamen Sánchez (Espasa)



No ficción:

1.- "Lengua trimestral 2º educación primaria Savia" - VV.AA. (SM)

2.- "Lengua castellana 3º primaria" - VV.AA. (Santillana)

3.- "Matemáticas 3º primaria saber hacer mochila ligera" - VV.AA.

(Santillana)

4.- "Matemáticas trimestral Savia-15" - VV.AA. (SM)

Fuente: Casa del Libro.



ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Girl on the Train" - Paula Hawkins (Riverhead)

2.- "The Black Widow" - Daniel Silva (Harper)

3.- "After You" - Jojo Moyes (Pamela Dorman/Viking)

4.- "Bossman" - Vi Keeland (Vi Keeland, autoedición)



No ficción:

1.- "It Gets Worse" - Shane Dawson (Keywords/Atria)

2.- "Crisis of Character" - Gary J. Brune con Grant M. Schmidt

(Center Street)

3.- "Hillary"s America" - Disnesh D"Souza (Regnery)

4.- "Armageddon" - Dick Morris y Eileen McGann (Humanix)

Fuente: The New York Times.





MÉXICO

Ficción

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "Rayuela" - Julio Cortázar (Punto de Lectura)

3.- "El diario de Tita" - Laura Esquivel (Suma de Letras)

4.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez (Diana)



No ficción

1.- "Y Colorín colorado este cuento aún no se ha acabado: la vida

se acaba ... hasta que se acaba" - Odin Dupeyron (Diana)

2.- "Los 15 secretos para rejuvenecer" - Gaby Vargas (Aguilar)

3.- "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas" - Dale

Carnegie (DeBolsillo)

4.- "Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva" - Stephen R.

Covey (Paidós)

Fuente: Librería Gandhi.