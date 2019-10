Niegan que departamento 'muestre algo' con Zapata

El vicepresidente, Álvaro García Linera, negó que el anticrético de un departamento que tiene el presidente Evo Morales muestre algún tipo de relación con Gabriela Zapata. Pone en duda la credibilidad de la expareja del primer mandatario.



"Es poco serio lo que se está haciendo con ese departamento y provoca vergüenza ajena cuando uno ve a un político o comentarista hablar de ese departamento. Evo tiene un contrato con un departamento y qué, y de ahí el político opositor Óscar Ortiz y el abogado Eduardo León dice que esto demuestra que tiene una relación con Zapata", aseveró en conferencia de prensa.



Increpó señalando que: "¿Se da cuenta de la barbaridad que están diciendo estos señores? Eso comprueba que contrató un anticrético, no prueba nada más. Bajo su lógica, cualquiera que tiene un contrato de anticrético tiene una relación con zapata. Eso no prueba que está o que estuvo con Zapata".



En la víspera los abogados de la exejecutiva de la empresa CAMC, confirmaron que su clienta vivió en ese departamento, ubicado en el edificio Manantial, No 1602 de la avenida 20 de Octubre en La Paz, con lo que se demostraría que sí tuvieron relación después del 2007.



García Linera además puso en duda la identidad del menor que Zapata presentó ante la justicia como el hijo que tuvo con Morales. "Si hubiera usado un niño falso para mostrarlo, si eso es verdad, eso es un delito", aseveró, explicando la versión ofrecida por los abogados de Evo.



Concluyó manifestando que "la señora Zapata dice una cosa un día, dice otra otro día, no es buena fuente de información", sobre las declaraciones judiciales en la que sostiene que vivió en Cochabamba y dos domicilios en La Paz junto con el presidente.