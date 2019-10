Dos incidentes procesales frenan inicio del juicio por el caso estatuto

Este miércoles debió iniciarse al juicio oral por el caso del referéndum del estatuto autonómico de Santa Cruz. En la audiencia se plantearon dos incidentes procesales que deberán ser resueltos antes de continuar con el proceso judicial, por lo que éste quedó suspendido sin fecha.



El juicio es en contra del gobernador electo -y exgobernador- por Santa Cruz, Rubén Costas, acusado de conducta antieconómica por ordenar el desembolso de 10.2 millones de bolivianos para la realización del referéndum por el estatuto autonómico del 4 de mayo de 2008, cuando era prefecto del departamento.



También están acusados los secretarios y consejeros departamentales que autorizaron la realización de la consulta en el citado año.



El primer incidente fue presentado por la exconcejera departamental Cinthia Barrero que pidió la extinción del proceso porque el presunto delito se cometió hace más de cinco años, cuando la norma señala que ningún proceso legal debe durar más de tres años.



El segundo incidente fue presentado por José Luis Parada y Roly Aguilera, en representación de la defensa de los imputados, exigiendo que la Contraloría sea sacada del caso como parte acusadora.



El Tribunal que administra el caso deberá resolver ambos incidentes tras notificar a las partes. No se conoce la fecha del reinicio del juicio.



El referéndum de 2008



El 4 de mayo de 2008 se realizó el referéndum por el estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz, que arrojó un 86% de los votos por el sí a su aprobación.



Sin embargo el resultado del referéndum nunca llegó a aplicarse y aún se encuentra en proceso de adecuación a la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009.



Lo que señala el Ministerio Público es que los recursos que financiaron el referéndum fueron destinados de forma irregular a un proceso que finalmente no tuvo ningún efecto legal y no fue reconocido por autoridades nacionales ni el Congreso Nacional.