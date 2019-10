Hija del Chapo acusa a The Guardian de falsear su entrevista y 'difamarla'

Rosa Isela Guzmán, la supuesta hija de Joaquín "el Chapo" Guzmán de quien The Guardian publicó unas polémicas declaraciones la semana pasada, denunció hoy que el rotativo la está "difamando" y que el artículo cuenta "muchas mentiras".



"Yo no di ninguna entrevista a nadie, yo estuve platicando con ciertas personas y no hice nada, me están difamando. Esto es lo que están haciendo", dijo a Radio Imagen Guzmán, de 39 años.

Según el medio británico, la presunta hija del líder del cártel de Sinaloa aseguró que Guzmán visitó dos veces EE.UU. durante el tiempo que estuvo prófugo del penal del Altiplano, donde se encuentra actualmente tras su captura el pasado enero.



También afirmó que hubo políticos que aceptaron donaciones del capo para sus campañas electorales, lo que le sirvió para financiar la fuga del pasado julio, y también habló de un "pacto" con las autoridades.

"Yo no quiero hablar nada, solo quiero decir que me están difamando y están contando muchas mentiras", dijo este martes.



Afirmó que en la conversación que mantuvo con el reportero José Luis Montenegro -que se produjo entre octubre y noviembre y desconoce si fue grabada- dijo "muchas cosas", pero que la mayoría de las publicadas "son falsas".



Por ejemplo, señaló que la entrevista fue en el noroccidental estado mexicano de Sinaloa, y no en Estados Unidos.



Montenegro, en declaraciones a la misma emisora, dijo que tiene las grabaciones tanto de la entrevista realizada "en una sesión en persona" en julio pasado como de las llamadas realizadas a través de Skype.



Señaló que la reacción de Rosa Isela Guzmán puede obedecer al "miedo" por el impacto que han tenido sus declaraciones, aclaró que fue ella quien lo buscó tras la publicación de su libro "Narcojuniors" porque "quería ayudar a su padre" y agregó que ha recibido amenazas por correo electrónico.



Guzmán reiteró hoy que el líder del cártel es su padre, aunque recordó que vive "muy separada" del entorno de la familia, señalando que tiene esposo e hijos y que "es mentira" que estuviera casada con un hijo del otro capo del cártel de Sinaloa, Ismael "el Mayo" Zambada.



Dijo que piensa visitar a su padre en el penal del Altiplano, en el céntrico Estado de México, en las próximas semanas. "Él quiere verme", afirmó.



De este modo, Rosa Isela, residente en EE.UU., ingresaría en el país a pesar de que la Fiscalía mexicana informó que realiza "diversas diligencias" para corroborar su parentesco con Guzmán y darle la posibilidad de que lleve a los jueces su acusación de que políticos mexicanos recibieron fondos de su padre.



El pasado sábado, la esposa del "Chapo", Emma Coronel, remitió a medios mexicanos una carta en la que dijo que su marido no conoce a Rosa Isela y que no recuerda quién es su madre.



"Yo viajaré aquí. No tengo nada que temer ni nada que esconder, yo no hice nada ni estoy acusando a nadie y todo esto es mentira", aseveró Guzmán.



El criminal escapó en julio de 2015 a través de un túnel de 1,5 kilómetros que partía de su celda en el penal del Altiplano, en el central Estado de México, y allí mismo fue recluido tras su recaptura el pasado 8 de enero en la localidad de Los Mochis, Sinaloa.



Su primera fuga fue en 2001, cuando abandonó la cárcel de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco, en un carrito de lavandería y permaneció prófugo hasta principios de 2014, cuando fue detenido nuevamente.