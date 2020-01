Darth Vader será parte de 'Rogue One: Star Wars '

Y finalmente Disney confirmó lo que los fans de Star Wars estaban pidiendo: el retorno de Darth Vader a la gran pantalla. El lugarteniente del emperador Palpatine será parte de "Rogue One", el primer filme que contará historias independientes a la saga original.



La presencia de Vader fue confirmada este miércoles por la revista "Entertainment Weekly" que publica un extenso reportaje sobre la nueva cinta de la franquicia creada por George Lucas hace casi 40 años.



Si bien el malvado Sith no será el protagonista, su presencia era casi imprescindible tomando en cuenta que el filme contará el robo de los planos de la Estrella de la Muerte, un hecho fundamental en el inicio de la primera trilogía de la saga.



La confirmación de la presencia del personaje, uno de los más populares y queridos por los fanáticos, se produce luego de varios rumores de la regrabación de varias partes de la película, debido a que el producto final no habría sido del agrado de Disney, y ha provocado una ola de satisfacción de los "warsies", como se conoce a los seguidores de la saga.



"Rogue One: Una historia de Star Wars" está dirigida por Gareth Edwards y tiene en el papel principal a la actriz Felicity Jones. Como se mencionó, llevará al cine la historia del grupo rebelde que logró sustraer los planos del arma más poderosa del Imperio Galáctico, una proeza que permitió la primera gran victoria de la Alianza en el filme original de 1977.



En la parte de arriba puedes ver el trailer, subtitulado al español, de esta película, que se estrenará el próximo mes de diciembre.