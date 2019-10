Vuelven a bloquear la ruta al norte cruceño

Pobladores retomaron el bloqueo perpetrado a la altura de San Juan de Palometilla, entre Montero y Portachuelo, este viernes a la tarde. Esta vez exigen a la Alcaldía de Portachuelo la agilización del trámite para el desembolso de fondos para concluir el tramo Palometilla- Kimorí.



Desde las 5:00 de la mañana de este viernes, al menos 200 personas bloquearon, por el mismo reclamo, la nueva ruta Santa Cruz-Cochabamba y, al medio día, decidieron levantarlo tras un compromiso con el subgobernador de la provincia Sara, Juan Carlos Parada.



Parada manifestó que la Alcaldía de Portachuelo incumplió en la presentación de algunos documentos legales para que la Gobernación desembolse los recursos económicos para la obra y el municipio se comprometió a presentar los requisitos el lunes 9 de marzo.



Por su parte, el asesor legal de la Alcaldía de Portachuelo, Carlos Franco, aseguró que los documentos fueron entregados en 2014 pero que la Gobernación no realizó el desembolso.



Por ello, este 2015 se tenían que entregar nuevos trámites con actualización, los cuales fueron presentados la mañana de este viernes, según indicó Franco a EL DEBER.



Sin embargo, los pobladores decidieron retomar la medida del corte porque consideran que es demasiado el tiempo hasta esa fecha. Manifestaron que no se moverán del lugar, hasta que autoridades de la Alcaldía garanticen una rápida entrega de los trámites.



Por otro lado, los viajes a Cochabamba por la antigua ruta es normal.

En la mañana de este viernes el tránsito se vio afectado en Comarapa debido a un derrumbe, pero el incidente no duró más de media hora.



Plataforma de demandas



Los habitantes de las comunidades La Peña, Kimorí, Torrente y La Habra exigen al Gobierno departamental de Santa Cruz que concluya el ripiado del tramo Palometilla-Kimorí, proyecto que empezó a construirse en 2014 y comprende 15 kilómetros. Está cotizada en 7,5 millones de bolivianos, y tiene un 80% del levantado de terraplén.



El proyecto del ripiado del tramo Palometillas-Kimorí es financiado con el 90%, de recursos provenientes de la Gobernación y el 10%, por la Alcaldía de Portachuelo.