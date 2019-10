Mujer teme por su vida tras filmar a juez corrupto

Patricia, la mujer que grabó un video al ahora destituido juez Marcelo Barrientos en el momento en que le pedía una coima, reveló que inicialmente también fue extorsionada por otra juez de La Paz.



Contó que el caso de su hijo, acusado de abuso sexual, primero estaba en el juzgado de Lía Cardozo y que esta autoridad, a través de su abogado defensor, le pidió nueve mil dólares, pero no pudo denunciar este primer hecho irregular por falta de pruebas.



"Antes (el caso de mi hijo) estaba con la juez Lía Cardozo y según mi abogado dice (que pidió) nueve mil dólares y yo lo dejé así porque no tenía ese monto, lo dejé (en manos del) abogado, no tenía pruebas", dijo.



Agregó que ya se encontraba "cansada" por estos hechos y "justo en ese momento pasaron (el caso de mi hijo) ante este juez (Barrientos), yo me alegré, porque él era de anticorrupción".



Sin embargo, el juez anticorrupción no fue la excepción, porque -según la víctima- en tres oportunidades se ofreció "ayuda" y al final también terminó pidiéndole dinero. Inicialmente 15 mil dólares y luego tres mil dólares, tal como se observa en el video.



"Mi abogado estaba insistiendo (ante Barrientos) que se haga lo correcto y al juez eso le molestó, entonces me llamó a su oficina y me dijo "señora deje a su abogado porque su abogado está faltando respeto hasta a mi secretaria", me dijo "déjelo, yo lo voy a ayudar"", recordó.



La mujer, al ver que seguía siendo víctima de extorsión, graba con una cámara oculta al juez Barrientos para tener pruebas de lo que estaba ocurriendo y no dejar pasar como en el primer caso por falta de evidencias.



Ahora Barrientos, además del juez Jorge Vizcarra y el fiscal Félix Marín, ya se encuentran destituidos de sus cargos por estar involucrados en el video que develó el hecho irregular.



"Temo por mi vida" La denunciante expresó que teme por su vida porque hay muchas personas involucradas en este caso y en medio de su desesperación incluso pidió ayuda al presidente Evo Morales.



"Estoy temiendo por mi vida, por la de mi hijo y de mi familia, yo pido por favor a todos los jueces, fiscales, incluso al Presidente para que me den garantías todas estas personas (involucradas), yo no quería hacer esto (del video), pero ellos han actuado mal pidiéndome dinero", apuntó.