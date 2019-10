Bloqueo corta el tránsito de camino a Cochabamba

No existe paso en la carretera nueva que une a Cochabamba con Santa Cruz. Pobladores de Colomi instalaron un bloqueo por un conflicto de límites que existe con Villa Tunari. No se permite el paso de ningún tipo de motorizado y se anticipa que la medida tenga carácter indefinido.



"Son casi 500 personas que estamos bloqueando, pero más se van a sumar. Se ha cortado el paso de la carretera nueva entre Cochabamba y Santa Cruz y estamos pidiendo que se anule esa resolución que han sacado para el referendo y queremos que se proceda a la limitación", dijo a EL DEBER el dirigente campesino Edgar Arenas.



Informó que son 21 puntos de un anterior acuerdo que se tienen y que no fueron cumplidos por el Gobernador. Exigen que Iván Canelas se traslade al sector para que de su palabra y cumpla los compromisos alcanzados hace varias semanas.



"Ninguna movilidad está pasando, todo está trancado. No creo que vaya a haber cuarto intermedio, a las seis de la tarde tenemos una reunión y vamos a ver radicalizar las medidas de presión", agregó el representante.



En abril pasado existió el compromiso para que Villa Tunari no realice ninguna actividad u obra dentro el territorio de Colomi, aspecto que no se cumplió porque hoy se anunció una feria. Eso casó la molestia de los comunarios.



Se indica además que los operadores de la terminal de Cochabamba y Santa Cruz saben de la protesta, por lo cual solo ofrecen salidas terrestres por la carretera antigua, que demora más el viaje por sus características.