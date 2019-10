Chile pide respeto tras críticas del viaje de Piñera a Venezuela

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, expresó que el expresidente Sebastián Piñera merece consideración y respeto, en relación a las críticas de Nicolás Maduro y Evo Morales contra su visita a Venezuela, junto a otros expresidentes y opositores al Gobierno chavista.



El mandatario venezolano acusó a Piñera y a los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Felipe Calderón (México) de apoyar a un grupo de extrema derecha "que está llamando a un golpe de Estado cruento", por reunirse con opositores venezolanos e intentar visitar en la cárcel al líder disidente Leopoldo López.



Evo Morales había aseverado a Telesur que "cuando tampoco pueden derrotar con la guerra económica usan a los ex presidentes de la derecha, de los neoliberales, de los fieles obedientes al imperio norteamericano como Pastrana, Calderón y Piñera. Esa visita que hicieron a Venezuela tiene fines netamente políticos y conspirativos, lamentamos muchos que ex presidente estén conspirando".



"Respecto a los comentarios no me voy a referir a ellos, lo único que diría que un expresidente democrático de Chile merece consideración y respeto", señaló Muñoz en una escueta declaración sobre la polémica visita del exmandatario derechista chileno (2010-2014).



,

El presidente Maduro no rebate argumentos. Solo descalifica a todo el q piensa distinto. Si quiere ser respetado, debe aprender a respetar.— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) enero 27, 2015 n

Piñera responde



Piñera reaccionó más tarde en su cuenta de Twitter. "El presidente Maduro no rebate argumentos. Solo descalifica a todo el que piensa distinto. Si quiere ser respetado, debe aprender a respetar", dijo el exmandatario chileno.



Piñera y Pastrana iniciaron su visita el domingo intentando entrevistarse con el disidente López, encarcelado hace casi un año acusado de incitar a la violencia en las protestas opositoras de febrero a mayo de 2014, pero la Policía venezolana les impidió hacerlo.



El lunes, ambos mandatarios, junto a Calderón, participaron en un foro organizado por la oposición venezolana, en el cual pidieron la libertad de López y respeto a los derechos humanos en Venezuela.



"Respecto al tema de la visita del ex Presidente Piñera a Venezuela,

es una visita privada, estuvimos en estrecho contacto con su equipo, le prestamos toda la colaboración y apoyo logístico necesario para su investidura como expresidente de la República", explicó Muñoz.



Si bien la visita de los tres exmandatarios a Venezuela ha causado polémica y malestar al Gobierno de Maduro y sus seguidores, ésta se ha desarrollado sin incidentes.