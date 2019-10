"Bitelchús", Winona Ryder confirma secuela

De acuerdo con el portal Daily Mail, la actriz Winona Ryder comentó que volverá a interpretar a "Lydia Deetz", casi 30 años después. "Todo lo que sé es que se hará", expresó.



Asimismo, anunció la presencia de Michael Keaton en el filme, pues según declaró el mismo Tim Burton, "sólo hay un ‘Beetlejuice’ y ese es Michael".



Cabe resaltar que en 2014, Keaton confirmó que estaba dispuesto a ponerse de nuevo en la piel del "bioexorcista", pero sólo si Burton se colocaba otra vez atrás de las cámaras.



"Siempre he dicho que es una de las cosas que me gustaría hacer de nuevo. Pero es necesario que Tim esté involucrado de alguna forma", dijo Keaton.



“Hay una secuencia de comandos ahora, que creo que está más cerca de lo que podría estar y estoy emocionado por ello. Yo no diría que es tanto una secuela, pero voy a tener algunos personajes de la original ‘Beetlejuice’. acotó Burton al portal Daily Mail.



Alec Baldwin y Geena Davis no pueden repetir sus papeles y va a ser difícil traerlos de vuelta, ya que los mismos fantasmas de Keaton no pueden hacer sus papeles dada su edad. Un miembro del reparto (Glenn Shadix) también falleció durante el largo retraso de “Beetlejuice 2?.



‘Beetlejuice’ (literalmente, en inglés, jugo de escarabajo), es un bioexorcista (exorcista de los vivos), es decir, ayuda a los fantasmas a echar de su hogar, o de cualquier otro lugar, a cualquier ser vivo que les pueda molestar).



Dirigida por Tim Burton y estrenada por primera vez en 1988. El film mezcla los géneros de la comedia y la historia de fantasmas y está protagonizada por Beetlejuice, un personaje inventado por Burton.



Bitelchús (España), de un delirante humor negro, fue un gran éxito en el año de su estreno, recaudando hasta 73 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos.



