El color índigo se originó hace 6.000 años en Perú

El origen del color índigo, o añil, se remonta a hace 6.000 años en Perú, 1.500 años antes de que lo utilizaran los egipcios, a quienes se les atribuía su primer uso, según un artículo de la revista Science.



La investigación científica, publicada en internet, señaló que el pigmento azul analizado en los restos de un tejido descubierto en el sitio arqueológico Huaca Prieta -un centro ceremonial prehispánico en la región La Libertad (norte)- corresponden a un colorante, en "el uso más antiguo conocido del índigo en el mundo".



Early pre-Hispanic use of indigo blue in Peru , es el artículo donde está descrito el hallazgo, a cargo de un equipo de arqueólogos liderado por Jeffrey C. Splitstoser, donde se resalta que tras diversas pruebas se ha identificado el uso de indigotina en tejidos de color azul.



"La presencia de un colorante indigoide ha sido firmemente indicado en cinco de ocho muestras examinadas que representan dos tejidos lisos y tres textiles entrelazados", señalan los investigadores. La matriz original para elaborar esos textiles ha sido el algodón (Gossypium barbadense), que se cultivó en los Andes del Perú, en Huaca Prieta.



El punto de partida del experimento fue una muestra de hilo de color azul que decora una tela de rayas, a la que los investigadores sumaron otras siete telas de Huaca Prieta descubiertas en 2009, cuyas antigüedades fluctúan entre 6.200 a 1.500 años y donde se detectó la presencia de colorantes indigoides.



Los investigadores insisten en que no cabe duda de que en la decoración de los tejidos se utilizó añil que se había extraído de la savia de una planta conocida como Indigofera tinctoria.



"La evidencia de la edad temprana y la complejidad de tejido y teñido, prácticas andinas, proviene de los textiles de algodón decoradas con añil del sitio precerámico de Huaca Prieta", relata el documento, que reproduce resultados de ocho diferentes experimentos en base a pruebas de carbono 14.



El reporte de Science precisa que "se cree que (el arbusto) está en algún lugar en la costa norte de Perú, donde se adapta a las condiciones áridas de la región y crece en forma silvestre o como una planta escarpada".



Huaca Prieta es un sitio descubierto en 1946, en la costa norte de Perú, en la provincia de Ascope, que llamó la atención desde un primer momento por los textiles que se encontraron, calificados como los más antiguos de América. Hasta ahora se atribuía a los antiguos egipcios el uso más remoto del índigo, en la época de la quinta dinastia de los faraones.