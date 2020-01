Refugiados y estudiantes sufren por veto de EEUU

El presidente Donald Trump suspendió el viernes por decreto la llegada de refugiados a Estados Unidos e impuso nuevas trabas a viajeros procedentes de siete países musulmanes, con el fin de evitar la entrada de "terroristas islámicos radicales". Cumpliendo así otra promesa electoral, Trump afirmó que su país "no admitirá a las mismas amenazas que nuestros soldados enfrentan en otros lados del mundo". Por ello estableció un mecanismo de "chequeo extremo" para "mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de Estados Unidos".



La medida suspende totalmente el programa estadounidense de acogida de refugiados durante al menos 120 días, mientras se concreta el sistema de verificación de visas.

Es por seguridad

Los nuevos protocolos deben "garantizar que los aprobados como refugiados no supondrán una amenaza a la seguridad o bienestar de Estados Unidos".

Además, prohíbe específicamente la llegada de refugiados sirios de forma indefinida o hasta que el mandatario decida que no son un peligro para el país.Mientras tanto, las autoridades no concederán visas durante 90 días a migrantes o visitantes procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.



Renovación de visas

Durante la renovación del sistema de visas se harán algunas excepciones a personas pertenecientes a "minorías religiosas", que favorecerán principalmente a los cristianos.

Los defensores de los derechos humanos y organizaciones que protegen a los refugiados condenaron el paso tomado por Trump.



Pero la noticia fue aplaudida por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, un peso pesado del Partido Republicano, quien dijo apoyar el programa de acogida de refugiados, pero subrayó que "es tiempo de reevaluar y reforzar el proceso de verificación de visas". Los defensores de Trump también celebraron este paso alegando la necesidad de que el país impida la infiltración de seguidores de Al Qaeda o del Estado Islámico como simples refugiados.

Primeros retenidos

En el aeropuerto de Nueva York estaba ayer el iraquí Hameed Jhalid Darweesh, que había obtenido un visado especial para él y su familia tras haber cooperado durante años con las fuerzas armadas estadounidenses en Irak.



A su llegada a Nueva York en la tarde del viernes, su mujer y sus hijos pudieron pasar el control de pasaportes, pero él fue detenido.



Además de él, fue retenido otro iraquí, Sameer Abdulkhaleq Alshawi, de 33 años, que había obtenido un visado para reunirse con su familia en EEUU, donde su mujer vive como refugiada tras haber trabajado para el Gobierno del país.



Un grupo de abogados de organizaciones de derechos presentó ayer una demanda ante un tribunal federal de Nueva York exigiendo su liberación. Ayer, una familia iraquí que volaría a EEUU desde Egipto fue enviada a su país después de que las autoridades de EEUU rechazaran el ingreso a ese país