Evo manda a sus bases a convencer a los disidentes

Un acto de masas que significó el inicio de campaña del MAS en el departamento de Cochabamba, fue el escenario que aprovechó el presidente Evo Morales para convocar a sus bases a buscar a “los arrependitos” de su partido y también convocó a los profesionales a sumarse a la campaña por el Sí en el referéndum por la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Esado, que posibilitará su postulación a un nuevo mandato.



“A los militantes, hay algunos compañeros de la derecha que se han arrepentido, a veces rechazamos; no, hay que recuperarlos, hay que aceptarlos, cómo los cochabambinos no pueden impulsar el Sí (...) Cochabamba será el centro energético de Bolivia y de América, eso deben saber”, dijo Morales en el estadio Félix Capriles, donde se inauguró la campaña electoral.



Los convocados

Pero los disidentes no están de acuerdo con la propuesta de Morales. El exdirigente Rafael Quispe, diputado por UD, dijo que el Gobierno se le acercó unas cinco veces para pedirle que vuelva a las filas masistas y que nunca lo hizo, y menos lo hará ahora cuando es el propio MAS el que siente que está perdido y dijo que la última encuesta coloca al Sí con un 40%, mientras que el No está con el 53%.



Otro disidente y fundador del MAS, Román Loayza, afirmó que el presidente Morales convoca solo para los micrófonos en los actos públicos y dijo que cuando él intentó comunicarse no tuvo éxito y como Rafael Quispe, cree que esta exhortación es porque el MAS siente la derrota de febrero 21.



El canal estatal transmitió el acto por más de una hora, pese a que la propaganda en medios se iniciará el 22 de enero, según el Calendario Electoral