Under Amour prevé abrir 50 tiendas en la región

La marca estadounidense de ropa deportiva Under Armour, proyecta tener hasta 60 tiendas en América Latina en los próximos tres años, reveló Manuel Ovalle, director de la firma para la región. Hoy cuenta con 11 locales.



Ovalle, que estuvo en Bolivia para la inauguración oficial de la tienda de Under Armour, indicó que actualmente cuentan con tiendas en Chile, Perú, Brasil, Colombia y Uruguay, además de distribuidores en Argentina. "Pronto arribaremos a Paraguay", agregó.



Under Armour, que en el país es representada por el Grupo Fair Play, prevé abrir otras tres tiendas en Bolivia en el mediano plazo. Este año estiman vender 200.000 unidades de productos.



En el tercer trimestre de su año fiscal 2015, la marca registró un aumento del 28% en sus ventas, hasta los $us 1.200 millones. Las ventas internacionales representan hasta el 11% de esa cifra.