Trump propondrá a Mike Pence como acompañante en la Vicepresidencia

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, propondrá este viernes como vicepresidente al gobernador de Indiana, Mike Pence, según apunta hoy el diario The New York Times.



Así lo habrían hecho saber los consejeros de Trump a miembros del partido republicano nacional, que todavía deben refrendar en convención republicana al polémico magnate este mismo mes (del 18 al 21 de julio).

Según esa información, desmentida por un consejero de Trump a través de Twiiter, el anuncio formal se llevará a cabo según estas mismas fuentes este viernes en un acto en Manhattan a las 16.00 horas GMT.



Pence, de 57 años, antiguo congresista y locutor de radio, se habría reunido este mismo martes con Trump tras un evento en Indiana, Estado del que es Gobernador, para ultimar detalles.



The New York times le describe como un hombre "de bajo perfil" y distinguido por su fe cristiana, circunstancia que podría ponerle difícil su elección por sus puntos de vista conservadores respecto a asuntos sociales como el aborto.



A favor tendría su temperamento tranquilo, alejado de los instintos de "showman" de Trump.



El diario apunta asimismo que Trump mantuvo este miércoles diversas conversaciones con otros candidatos a la vicepresidencia como el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, así como con el senador de Albama Jeff Sessions.



Pocos minutos después de la publicación, el consejero de Trump Jason Miller negaba que el magnate ya haya tomado una decisión sobre su vicepresidente y recordaba que será mañana cuando se revele su decisión.



"Una decisión todavía no ha sido tomada por el señor Trump (...) que hará su anuncio mañana como estaba previsto", señaló en la red social tras la filtración de la prensa.