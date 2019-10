Muere de cáncer la madre del actor Michael Douglas

La actriz estadounidense Diana Douglas Webster, primera esposa del actor Kirk Douglas y madre de Michael Douglas, murió a consecuencia de un cáncer, informaron el domingo la prensa estadounidense y su actual esposo.



"Era una persona verdaderamente adorable y una gran dama", declaró Donald Webster, su marido desde hace quince años, al canal de televisión NBC News.



Webster precisó que su esposa falleció el viernes por la noche en un hospital en Woodland Hills, un exclusivo vecindario en Los Ángeles (California, oeste). Había sido hospitalizada hace casi un mes.



Diana Love Dill nació el 22 de enero de 1923 en Devonshire, en las Bermudas, y participó en exitosas series televisivas como "Dynasty", "ER", "Dallas" y "The west wing".



Según varios medios estadounidenses, su última aparición en la gran pantalla fue en la cinta de 2003 "It Runs in the Family" (traducida como "Herencia de familia" o "Cosas de familia", donde actuó junto a Kirk Douglas, Michael Douglas y Cameron Douglas, su nieto.



Se casó con su primer marido, Kirk Douglas, en 1943, y la pareja tuvo dos hijos, Michael y Joel.



Luego de divorciarse en 1951, Webster se casó con el actor Bill Darrid en 1956, según la revista de la industria Variety. Su tercer marido fue Donald Webster, con quien contrajo nupcias en 2002 tras la muerte de Darrid.