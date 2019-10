La OMS exige jeringuillas de uso único para evitar infecciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado el lunes para que se utilicen jeringuillas de uso único, con el fin de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas fatales.



La OMS, que publicó el lunes sus nuevas directivas sobre las inyecciones, asegura que "millones de personas podrían protegerse contra infecciones transmitidas por inyecciones de riesgo si todos los programas de salud utilizaran jeringuillas de un único uso".



Según un estudio de 2014, cerca de "1,7 millones de personas han sido contaminadas por el virus de la hepatitis B, hasta 315.000 por el virus de la hepatitis C y 33.800 por el VIH a causa de una inyección de riesgo", añade la OMS.



No solo hay que utilizar las jeringuillas de un único uso, sino también reducir el número de pinchazos innecesarios para reducir el riesgo de infección, agrega la organización.



"Es absolutamente indispensable la utilización de jeringuillas seguras para proteger a la gente de todo el mundo contra el VIH, la hepatitis y cualquier otra enfermedad", insistió el doctor Gottfried Hirnschall, director del departamento de la OMS contra el VIH/sida.



Mientras que las jeringuillas no seguras cuestan entre 0,03 y 0,04 dólares cuando las compra un organismo de Naciones Unidas, las nuevas jeringuillas "inteligentes", equipadas con un sistema de bloqueo que impide una segunda inyección, cuestan al menos el doble.