Evo Morales considera que es antiético ser diputado y luego alcalde

"El más perjudicado es el MAS - IPSP", sentenció el presidente Evo Morales, respecto a la circular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que prohíbe que diputados y senadores accedan a cargos electivos, excepto a gobernaciones.



"Ya me llamaron, una diputada se queja porque va a ser más perjudicada (...) En el Chapare es perjudicado el compañero Julio Salazar, mientras que en Santa Cruz teníamos a Betty Tejada como primer concejal", aseveró en rueda de prensa en Cochabamba.



Morales señaló que "es antiético que después de ser diputado o senador se pueda ser concejal o alcalde". Lamentó que no se de espacio a nuevos liderazgos y que muchas autoridades vayan rotando en los cargos para mantenerse en el poder.



"Lamento mucho, me duele que nuestros diputados y senadores estén inhabilitados, pero qué podemos hacer (...) Hay que conocer la región, no es justo que haya candidatos que no vivan en la región", aseveró el primer mandatario.



Además afirmó que él no tiene "por qué estar apagando incendios. No comparto, pero hay que acatar esta disposición". Aseveró que lo más correcto era que el Tribunal Electoral informe la norma antes de que saliera la convocatoria.



Delgado solicita que se deje sin efecto la medida



La candidata de Unidos por Cochabamba (ÚNICO), Rebeca Delgado, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una solicitud para que se deje sin efecto la circular que prohíbe a diputados y senadores postular a cargos electivos, excepto a Gobernador.



La argumentación de la legisladora señala que las autoridades del TSE incurren en vulneración de derechos políticos, atentado a la democracia, discriminación y anuncia que pese a ese recordatorio, presentarán candidatos.

