La CAN permitirá libre circulación y residencia

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, revisó en un taller los avances del Estatuto Migratorio Andino, un documento cuyo objetivo es garantizar la circulación y residencia de los ciudadanos en el espacio de los cuatro países, informó hoy el organismo en un comunicado.



El taller se realizó en La Paz con la presencia del ministro boliviano de Comercio Exterior, Clarems Endara, y altos funcionarios de los ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. En la actividad también estuvo presente el director general de la CAN, Elmer Schialer, y el jefe del área de Migración y Movilidad Humana de la secretaría general del mismo organismo, Carlos Nieto.



Los representantes de la Secretaría General de la CAN informaron a las autoridades de Bolivia, país que ocupa la presidencia pro témpore del organismo internacional, sobre los alcances del Estatuto Migratorio Andino y su relación con los instrumentos de migración laboral en la región.



Los delegados de la CAN destacaron además que el proyecto pretende contribuir a la convergencia entre la CAN y el Mercado Común del Sur (Mercosur) para fortalecer el espacio suramericano en materia de circulación y residencia, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).