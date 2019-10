Poco probable que se decrete feriado por visita del papa Francisco

El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, José Gonzalo Trigoso,

manifestó que declarar feriado los días que el papa Francisco visite el país no es un hecho, ya que es un tema que aún no se ha tocado, y que es algo poco probable. Sin embargo aclaró que habrá una "posible tolerancia" en los departamentos que tiene previsto visitar el papa.



“Si la Iglesia (católica) mandara una solicitud, se analizaría, pero mucho tiene que ver esto con la productividad del país, en lo que implica cada feriado como costo en las empresas”, agregó el ministro.



Sobre el tema, tanto la Gobernación de Santa Cruz como los empresarios privados manifestaron estar de acuerdo en apoyar el pedido de la Iglesia católica de declarar el jueves 9 de julio como feriado nacional ante la visita del papa Francisco, según declaraciones de la gobernadora Ruth Lozada y del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barbery.



Aníal Melgar, director departamental del Trabajo, señaló que existen las posibilidades, pero que esa determinación se hace a través de un decreto supremo.



Creación de un Tribunal Supremo de Trabajo



Trigoso informó también este domingo, que se planifica crear un Tribunal especializado en la resolución de temas laborales, el cual se llamaría Tribunal Supremo del Trabajo y Seguridad Social, que está incluida entre las propuestas presentadas para proyectos de decreto.



La creación de este nuevo tribunal, indicó, no sería un problema económico para el Estado, ya que en todos los distritos judiciales de los departamentos existe el juzgado de seguridad social. En los Tribunales Superiores de justicia existen salas sociales con vocales que pasarían a depender automáticamente de este Tribunal.



“Esto podría funcionar y hacer justicia laboral, que incluye beneficios sociales, lo que maneja Caja de Salud, AFP, y otras instituciones de seguro a largo plazo que manejan pensiones y jubilaciones”, dijo el ministro a los medios de comunicación.



Aumento salarial



Por otra parte, Trigoso reveló que la Central Obrera Boliviana (COB) pidió al presidente Evo Morales, que se dicte un solo decreto en materia salarial para todos los sectores (público y privado), especificando las necesidades de cada sector.



Asimismo, comunicó que el decreto va a establecer el plazo para que las empresas realicen el incremento, el cual es retroactivo desde el 1 de enero y lineal al 8,5 %.



"Posiblemente el plazo para las empresas de pagar sería hasta el 30 de junio; de no ser así sería hasta el 31 de julio, pero en el decreto saldrá la fecha", indicó el titular de Trabajo.