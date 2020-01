El MAS descarta postular a Choquehuanca para 2019

La vía para la posible habilitación de Evo Morales como candidato para 2019 quedó paralizada. El MAS, tras conocer el rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al pedido de libros para acumular firmas para la repostulación del mandatario, congeló su estrategia y prefiere no hablar de David Choquehuanca como una potencial figura presidenciable.



El vicepresidente del MAS, Gerardo García, señaló que tras conocer la decisión del Órgano Electoral se evaluará si se pide nuevamente los libros para reunir las firmas. Además, dijo que se ‘respetará’ la decisión del congreso oficialista, que instruyó a Evo Morales ser candidato en 2019.

“No podemos ir en contra de nuestro magno congreso. Ahí se decidió que el hermano Evo Morales será nuestro candidato (en 2019) y en eso trabajaremos. Sobre nuestro hermano David (Choquehuanca), entiendo que hará un trabajo político para garantizar la reelección de Evo. Ahora estudiaremos si volvemos a pedir los libros al tribunal electoral”, detalló García.



Sin embargo, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, recordó que los partidos políticos no pueden recolectar firmas para pedir un referéndum por iniciativa popular, ya que, como su nombre lo indica, esta debe ser una iniciativa ciudadana.



Por su lado, el vicepresidente Álvaro García, ayer en conferencia de prensa en La Paz, señaló que los ministros salientes, incluyendo David Choquehuanca y Juan Ramón Quintana, harán un trabajo político desde las bases buscando la repostulación de Morales.

“De la reelección no hablaremos ahora, eso se hará en 2019. Se definió cuatro vías totalmente legales y no se decidió cuál se adoptará. Tenemos nuestro candidato (Evo Morales) y la vía legal la sabremos en 2019”, remarcó García.



En esa línea, la dirigenta del MAS Leonilda Zurita no ve otra figura similar a Evo Morales para la candidatura. Dijo que Choquehuanca reúne “varias virtudes”, pero priorizarán que el actual mandatario pueda habilitarse para las justas de 2019.

Evo, la única figura



“Es una decisión del congreso, tenemos que buscar cómo habilitar al compañero Evo Morales como candidato, esa es nuestra misión. Es Evo nuestra prioridad”, dijo Zurita.

El jefe de Estado, en entrevista con EL DEBER, consideró que ya tiene ganada la siguiente elección presidencial; el problema ya no es ganar —dijo—, sino más bien cómo poder habilitarlo como candidato.

“Hace tres o cuatro días, un medio de comunicación me preguntaba sobre la nueva postulación.



Si ganaríamos (la siguiente elección). Yo quiero decirles: el problema no es ganar, ya tenemos ganado, tal vez coyunturalmente el problema sea habilitarnos”, reconoció Morales el último lunes.

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, aseguró que la labor de los ministros salientes debe orientarse a potenciar el proyecto oficialista, que incluye la repostulación del mandatario