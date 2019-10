Supergirl y X-men tienen nuevos protagonistas

La batalla entre DC Comics y Marvel para conquistar al público más allá de las historietas continúa. En las últimas horas se conocieron quienes serán los actores que encarnarán a algunos de sus personajes más conocidos.



La DC Cómics está empleando en la televisión una fórmula que le resultó muy exitosa al Marvel en el cine, presentar superhéroes de manera independiente y después juntarlos en un solo producto.



Es el caso de Green Arrow y Flash que ahora darán la bienvenida a Supergirl en su universo de ficción.



La actriz elegida para ponerse el traje de la prima kriptoniana de Superman, Kara Zor-el, es Melissa Benoist, que aterriza desde la serie Glee, donde actuó por dos temporadas.



Benoist se reencontrará con su compañero de reparto en la serie musical, Grant Gustin, que interpreta a Barry Allen, la identidad secreta de Flash.



Stephen Amell, que es Oliver Queen en la serie Arrow completa el tridente que encabezará la propuesta televisiva de la DC a través de Warner.



Los nuevos X-men



En el caso de Marvel, se conoció finalmente quienes se sumarán al equipo de mutantes para la próxima película X-Men: Apocalypse y en la que se descartó que aparezca algún antiguo miembro del cast original de la primera trilogía, excepto por Hugh Jackman que por enésima vez se pondrá el traje de Wolverine.



Los elegidos son Sophie Turner en el papel de Jean Grey, que actualmente participa en la serie Game of Thrones, para el papel de Cyclops estará Tye Sheridan, quien apareció en la película The Tree of Life, y Storm será interpretada por Alexandra Shipp, que es la menos conocida del nuevo reparto.



X-Men Apocalypse se estrenará el 27 de mayo de 2016. El elenco previamente confirmado incluye a Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult y Oscar Isaac.