¿En qué somos diferentes? el engaño visto desde las dos partes

En términos generales, cuando las personas deciden formar una relación de pareja no solo buscan una persona con afinidades compatibles con las suyas, sino que también desean tener la exclusividad afectiva y sexual con esa persona, puntualiza el sexólogo Alejandro Velarde.



Según un estudio publicado, a finales de este año, por la revista británica 'Sexual and Relationship Therapy' existen marcadas diferencias en lo que es considerado infidelidad por hombres y mujeres.

La publicación indica que mientras ellas son más afectadas cuando sus parejas incluyen las emociones, ellos consideran más peligroso el involucramiento físico y sexual.

Para Velarde, la afirmación es todavía muy general y no es común en todos los grupos sociales. Así por ejemplo mientras más edad tenga la pareja, cambiará la mirada havia lo que se considera engaño y lo que no.

Nuevos parámetros

Ahora bien, tomando en cuenta los cambios tecnológicos, las ocupaciones y las edades de las parejas, entran en juego nuevas formas de engaño, que serám consideradas así dependiendo del acuerdo existente en quienes forman una pareja.



Dicho acuerdo con Velarde, “el intercambio de correos electrónicos, las conversaciones por redes sociales y el sexting son nuevas formas de entablar relaciones, pero hay que conocer los parámetros que tiene cada pareja para considerarlo un engaño”.



Dentro de esa afirmación entran todas las clases de parejas, desde la clásicas monogámica hasta aquellas relaciones consideradas poliamorosas, define la publicación de la revista.

El acuerdo

El experto en terapia de pareja aclara que no es posible puntualizar las razones de la infidelidad en las parejas, y tampoco el criterio para identificar un engaño. “No hay una receta para evitar la infidelidad, pero sí un consenso en señalar el importante papel de la comunicación”, explicó.



“Cuando una relación está comenzando no tiene claros los términos para funcionar, pero en la medida que se asienta, es conveniente tener una conversación sin reservas para establecer sus límites”, aseguró Velarde.

A este respecto el estudio explica que las diferencias en la comunicación, sexualidady resolución de problemas son determinantes en una pareja