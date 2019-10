Obama critica a Trump por pedir muros en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó duramente este domingo en una ceremonia de entrega de diplomas en la universidad Rutgers el populismo del candidato republicano a las elecciones de noviembre, Donald Trump, aunque no lo nombró.



Barack Obama invitó a los estudiantes a no lamentar la pérdida de una supuesta era dorada de Estados Unidos y estimó que "los buenos viejos tiempos no eran tan buenos", y evocó la discriminación racial, la pobreza y el lugar de las mujeres en la sociedad.



"El mundo está más interconectado que nunca", dijo asimismo el presidente. "Construir muros no cambiará nada", aseguró, y se burló así de la emblemática propuesta de Donald Trump de erigir un muro en la frontera con México.



Sin pronunciar jamás el nombre del candidato republicano, Obama afirmó que ningún muro podrá detener las epidemias de Zika o Ebola, ni resolverá los problemas de competitividad vinculados a la globalización.



"No estimulará nuestra economía ni mejorará nuestra seguridad. Aislar o denigrar a los musulmanes, o sugerir que se los trate diferentemente en las fronteras no sólo se opone a nuestros valores sino a lo que somos", agregó. "Eso contradice el hecho de que nuestro crecimiento, nuestras innovaciones, nuestro dinamismo siempre se nutrieron de nuestra capacidad de atraer a los mejores de todos los rincones del planeta".



El presidente denunció luego a los políticos que rechazan, en nombre de lo políticamente correcto según él, la ciencia y la razón.



"Tanto en política como en la vida, la ignorancia no es una virtud", dijo. "No es fantástico no saber lo que se está diciendo. No tiene nada que ver con ser franco o con decir la verdad o luchar contra lo políticamente correcto. Eso es sencillamente no saber lo que se está diciendo", agregó Obama, en evidente referencia a Trump, que se ufana de ser un candidato políticamente incorrecto.



Obama participaba de la ceremonia de entrega de diplomas en la universidad Rutgers, en Nueva Jersey. Allí aprovechó para criticar a los estudiantes que, en 2014, protestaron e impidieron la presencia de la republicana Condoleezza Rice, la exsecretaria de Estado del presidente George W. Bush, a causa de su papel en el desencadenamiento de la guerra en Irak.