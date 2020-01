Oswaldo Ulloa: “Vamos a plantear nueva escala salarial en la universidad”

Oswaldo Ulloa, vicerrector de la Uagrm, habla de un plan de contingencia para enfrentar el déficit que se generará por el aumento salarial.



_ ¿Cuánto es el presupuesto de la universidad?

El presupuesto de la universidad está en Bs 1.000 millones y de ese presupuesto se compone del 5% de coparticipación tributaria, que representa más de Bs 500 millones; los ingresos del IDH que llegan a Bs 70 millones, que en estas dos partidas hubo una merma. Del total, un 60% del presupuesto se va al pago de servicio de personal.



_ Con el incremento salarial que aprobó el Gobierno, ¿qué áreas se verán afectadas?

Por el incremento del año pasado, no hemos podido construir una sola obra, solo estamos con las obras pendientes. Por ejemplo, nosotros queremos construir el hospital universitario, pero no tenemos recursos del IDH. Sin embargo, eso no significa que declinemos en esa aspiración, por eso hemos planteado al Gobierno nacional que nos construya un hospital de tercer nivel como el que le está construyendo a la Universidad de La Paz, es más, le hemos dicho de que estamos dispuestos a construir el hospital universitario siempre y cuando se nos permita pagar a largo plazo.



_ ¿Se pagará el aumento salarial del 7%?

La comisión económica ha propuesto dos alternativas, una del 7%, tal como establece el decreto y la otra opción es del 5%. Tenemos un sentido favorable hacia los docentes porque son la esencia, ya que la universidad produce profesionales y esa producción se hace con buenos docentes. Si pagamos el 7% del aumento (se definió pagar el viernes) significa un déficit de Bs 13 millones y con todos los demás ítems, la universidad tiene un déficit este año de Bs 50 millones.



_ ¿Cómo van a cubrir ese déficit económico?

Tenemos un plan de contingencia que va desde dejar de contratar más personal, hacer una reingeniería en la parte administrativa a fin de optimizar los recursos y plantear una nueva escala salarial porque nuestra escala salarial en la parte administrativa es plana. También tenemos inmuebles que no utilizamos y tenemos el respaldo de una ley nacional que autoriza la monetización, ya sea en una subasta pública, se hace la venta y con eso poder cubrir el déficit.



_ ¿Qué significa plana?

Eso significa que no hay una curva salarial debido a los incrementos salariales. Sin desmerecer ni ofender a ningún trabajador, por ejemplo, un chofer, jardinero u otro funcionario sin formación universitaria, está ganando arriba de los Bs 4.000, cuando en realidad la escala que propone el Gobierno es de Bs 2.000. Es decir, nosotros vemos que en los niveles de sueldo de nuestra universidad, debido a los incrementos que aprobó el Gobierno, ya no existe la curva salarial.